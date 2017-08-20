BOLU (AA) - ZAFER GÖDER - Sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit, "Tarihe mal olmuş bir sultanı canlandırmak isterim. Böyle bir teklif gelirse seve seve oynarım." dedi.

Marka Şehir Bolu ve 5. Uluslararası Köroğlu Festivali etkinlikleri kapsamında "Türk Sineması ve Köroğlu" konulu söyleşi gerçekleştiren Koçyiğit, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Köroğlu'nun sadece Türkiye'ye ait olmadığını belirten Koçyiğit, "Bence uluslararası, herkesin kabul ettiği bir tarihi kahraman. Ona saygı nedeniyle Bolu'nun yöneticileri festival düzenliyor. Ben Mengen'in fahri hemşehrisiyim. Dolayısıyla buralar, kendimi çok yakın hissettiğim topraklar. Böylesine kültürel değeri olan bir festivale de seve seve geldim." diye konuştu.

Televizyonda yayınlanan tarihi dizilere değinen Koçyiğit, "Tarihi diziler Muhteşem Süleyman ile başladı. Uzun yıllardan sonra, Türk sinemasının ardından böylesine tarihimizi bize hatırlatan diziler yapılması, halkta çok büyük ilgi, beğeni uyandırdı ve devamı geldi." dedi.

TRT ekranlarında yayınlanan "Diriliş Ertuğrul" dizisini de çok beğendiğini anlatan Koçyiğit, "Diriliş, bugün yediden yetmişe herkesin çok içten sevgiyle, adeta tutkuyla izlediği bir dizi. Dolayısıyla gençlerin, çocuklarımızın kendi tarihini, kültürünü, geleceğini tanımaları, onu yaşayabilmeleri adına bu tür dizilerin devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar 200'e yakın filmde çok değişik karakterleri canlandırdığını kaydeden Koçyiğit, "Yakın tarih kahramanlarını da canlandırdım. Tarihe mal olmuş bir sultanı canlandırmak isterim. Böyle bir teklif gelirse seve seve oynarım." diye konuştu.