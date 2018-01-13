Tarihi ahşap binaya zorunlu

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Kaleiçi semtinde metruk halde bulunan tarihi ahşap bina, Anıtlar Kurulu'nun temel kısmının yıkılmasına izin vermemesi nedeniyle iş makineleri yerine elle yıkılıyor.

Maarif Caddesi'ndeki tarihi binanın 4 yıl önce çıkan yangında kullanılmaz hale gelmesi üzerine sahipleri yıkım için başvuru yaptı. Binanın yıkımına izin veren Anıtlar Kurulu, tarihi binanın temelinin korunmasını kararlaştırdı. Bunun üzerine bina iş makineleri yerine elle yıkılmaya başlandı.

Binanın yıkım işini üstlenen Halil Teksöz, Anıtlar Kurulu'nun verdiği karar doğrultusunda yıkımı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Tarihi binanın temeli dışında kalan kısımların tarihi özelliğini yitirdiğini ve bu kısımları elle yıktıklarını anlatan Teksöz, şunları kaydetti:

"2014 yılında yanan bir bina burası. Anıtlar Kurulu kararıyla 120 santimetrelik temeli hariç geri kalan kısımların yıkımına izin verildi. Bu yüzden kepçe sokamıyoruz. Biz de elle yıkma kararı aldık ve çalışmalara başladık. Bina yangından büyük oranda etkilendi. İçerisindeki işlemeler yok oldu. Yapılan incelemelerde binanın tarihi özelliği kalmadığı ve mevcut haliyle korunması gerektiği kararı alındı. Buraya başka bir bina yapılma şansı yok. Sadece aynı binanın tekrardan yapılması gerekiyor. Bu da yıllar içinde olacak bir şey. Yangın sonrasında ortaya çok çirkin bir görüntü çıkmıştı. Yıkımdan sonra etrafı düzenlenecek ve yeniden yapılana boş bir arsa olarak bırakılacak. Temizlenmesiyle birlikte bu çirkin görüntü de ortadan kalkmış olacak."