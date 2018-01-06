BAYBURT (AA) - Bayburt Belediyesi tarafından düzenlenen "1. Tarihi Bayburt Evleri Çalıştayı" başladı.

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Şair Zihni Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ve iki gün sürecek çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, kadimden beri şehirlilik kültürüne sahip, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, Anadolu'nun Türk tarihi açısından da en önemli şehirlerinden biri olan Bayburt’a katkı sunmak için bu çalıştayı düzenlediklerini belirtti.

Birincisini düzenledikleri çalıştayın bir başlangıç olduğunu ve bundan sonrada süreklilik arz etmesi gerektiğini ifade eden Memiş, Belediye Başkanı olarak bu çalışmanın sadece kayıtlara geçmiş bir çalışma olmamasını temenni ederek, "Kentin kimliğini öne çıkarma, tanıtma açısından son derece önemsediğimiz meskenlerin bir yerden başlayarak şehirle buluşması, bütünleşmesi ve bunun için somut bir adım olmasını istedik." dedi.

Memiş, yöresel evleriyle ön plana çıkmış diğer bazı şehirler gibi Bayburt'un da kendine özgü ev mimarisiyle tanınmasını arzu ettiklerini vurgulayarak, "Bayburt'un Bayburt olarak kalması, Bayburt olarak büyümesi, Bayburt olarak yukarıya çıkması en büyük arzumuz" şeklinde konuştu.

Çalıştayın ilk oturumunda Prof. Dr. Haldun Özkan "Malzeme, Teknik ve Etnografisiyle Bayburt Köy Evleri", Yrd. Doç. Dr. Hatice Uçar "Tarihi Bayburt Evlerinin Plan Şemaları", Yrd. Doç. Dr. Yasin Taşkesenlioğlu ise "Tarihi Bayburt Evlerinin Kitabeleri" başlığındaki sunumlarını yaptı.

Çalıştay, yarınki sonuç bildirgesiyle tamamlanacak.