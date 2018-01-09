Tarihi Bursa evleri yeniden hayat buluyor

BURSA (AA) - Bursa'da Osmangazi Belediyesince yürütülen rekonstrüksiyon çalışmasıyla tarihi Bursa evleri aslına uygun olarak yenileniyor.

Osmangazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tarihi Bursa evlerinin en güzel örneklerinden biri olan Kayhan Mahallesi'ndeki 20. yüzyıl başlarından kalma sivil mimarlık örneği yapı aslına uygun şekilde yeniden yapılıyor.

Yürütülen rekonstrüksiyon çalışması kapsamında binanın zemin katı oluşturulduktan sonra, üzerine iki kat harman tuğla dolgulu ahşap karkas yapı ve kırma çatı inşa edildi. Tarihi yapının bina üst örtüsü, orijinaline uygun şekilde alaturka kiremitle örtüldü. Çatı katında da çok amaçlı dikdörtgen planlı toplantı salonu yer alıyor.

Dükkan ve iki odalı zemin katta bulunan mutfak kısmı iki ayrı bölümden oluşuyor ve ocaklık kısmıyla birbirine geçiş sağlıyor. Ahşap merdivenlerle çıkılan birinci ve ikinci katta ise geniş birer sofa, 3 oda, tuvalet ve lavabo yer alıyor. Binanın cadde ve bahçe tarafından olmak üzere iki ayrı girişi bulunuyor.

Sivil mimarlık örneği yapının diğer aşamalarında olduğu gibi sıva işlemlerinde de geleneksel yapı malzemesi olan Horasan harcı kullanılıyor. Sıva işlemlerinin ardından binanın ahşap döşeme, ahşap tavan ve pencere doğramaları yapılacak.



Açıklamada, görüşlerine ver verilen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa'nın tarihi kimliğinin öne çıkarılması için birçok çalışma yaptıklarını bildirdi.

Kayhan'ın Bursa'nın en eski mahallelerinden biri olduğunu aktaran Dündar, şunları söyledi:

"Bu mahallemizde yer alan Cumhuriyetin ilk yıllarına ait sivil mimarlık örneği yapıyı aslına uygun şekilde inşa ediyoruz. Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmalar bittiğinde bu yapı tarihi kimliğin ortaya çıkmasına katkı sağlayacak. Bu bina sosyal tesis olarak hizmet verecek. Kayhan çarşımızın hareketlenmesine katkı sağlanmış olacak. Amacımız, Osmangazi'deki tarihi mirası ayağa kaldırarak, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi eserlerin bir arada yaşamasını sağlamak."