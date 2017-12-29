Tarihi cami restore edilmeyi bekliyor

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Erenler ilçesinde vatandaşlar mahallelerinde Osmanlı döneminden kalan tarihi caminin onarılmasını istiyor.

Osmanlı padişahlarından Orhan Gazi döneminde yaptırıldığı değerlendirilen Cumaaltı Camisi, 2011 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından kültür varlığı olarak tescillendi.

Sakaryalı yazar Fahri Tuna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çandı sistemiyle yapılan caminin ibadete kapalı ve korunaksız olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"1325 yılında Orhan Gazi bölgeyi fethettiğinde camiyi yaptırmış .Cami zamanla bir yangın ve farklı değişiklikler geçirmiş. Caminin durumu içler acısı, çok hoş değil. Bu cami, Sakarya'nın en önemli tapu senedi hükmünde. Bu halde olması en yakışmayan şeylerden bir tanesi. Bir idari meseleden dolayı bekleniyordu. İnşallah kısa zamanda düzelir çözülür restore edilir ve şehrimizin bir tapu senedi daha hayata döndürülür." şeklinde konuştu.

Tuna ayrıca, 2008 yılında restorasyon için Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne başvurulduğunu ancak tapudaki eksiklikler nedeniyle işlemlerin yapılamadığını sözlerine ekledi.

Büyükesence mahalle muhtarı İlhan Uslu da caminin Büyükesence, Küçükesence ve Hasanbey mahallelerinin ortak kullanımında olduğunu ancak 1990 yılında yapılan yeni cami sonrasında kullanılmadığını ifade etti.

Caminin geçmişinin 700 yıla yaklaştığını aktaran Uslu, "Caminin hali içler acısı. Mahalle muhtarları olarak caminin onarılmasını istiyoruz. Tarihi ve değerli bir cami ancak çok kötü bir durumda. İnşallah yetkililer gereğini yapar diye düşünüyoruz." dedi.

Uslu ayrıca, üç mahallede yaşayan vatandaşların tarihi camide tekrar namaz kılmayı arzu ettiklerini sözlerine ekledi.

Öte yandan caminin etrafında bulunan bazı eski mezarların ve mezar taşlarının tahrip edildiği görüldü.