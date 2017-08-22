Tarihi çarşıların yönetimi için yasa taslağı

BURSA (AA) - Tarihi Çarşılar Federasyonu, Bursa Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle tarihi çarşıların yönetimine ilişkin yasa taslağı hazırladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, belediyenin tarihi binasında, Türkiye Tarihi Çarşılar Federasyonu Yönetim Kurulu üyelerinin de katıldığı toplantıda, gazetecilere yasa taslağıyla ilgili açıklamada bulundu.

Altepe, Bursa'nın göz bebeği olan ve geçmişi 700 yıla uzanan tarihi çarşılarının yönetimiyle ilgili yapılan düzenlemelerde belediye ile esnafın el ele olduğunu söyledi.

Çarşıların kent için önemini anlatan Altepe, "Bursa gibi tarih başkenti şehirlerimizin merkezidir çarşılarımız. Her zaman için şehrin ilgi odağı olan ve özellikle turistlerin geldiklerinde ilk uğradıkları ve en çok ziyaret edilen bölge çarşılardır." diye konuştu.

Altepe, düzenlemelerle çarşıların her türlü hava şartlarına uygun hale getirildiğini ve ilgi odağı olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bursa çarşılarına öncelikle esnafın sahip çıkması gerekiyor. Daha önce 11 olan çarşı derneği ve yönetimi bugün 41'e ulaştı. Tarihi Çarşılar Federasyonu ile 41 çarşı derneği ve yönetimiyle birlikte Bursa çarşıları iyi bir oluşum sağladı. Her çarşıda kendine has düzenlemeler yapılıyor. Çarşılarla ilgili bunca yatırım yapılmasına rağmen istediğimiz seviyeye bir türlü getiremedik. Bu yüzden çarşılarla ilgili yasal düzenleme konusunda çalışmalar yapıldı. Yaklaşık 20 sayfalık bir yasa taslağı hazırlandı. 'Tarihi Çarşılar Yasa Tasarısı'nın meclisimize sunulması için girişimleri artık başlatmış bulunuyoruz."

- "Çarşıda kuralların uygulanması gerekiyor"

Bursa merkezinde günde 2,5 milyon kişilik insan hareketi olduğunu belirten Altepe, çarşının belli bir düzen ve kaliteye ulaşmasının önemini anlattı.

Altepe, "En kısa zamanda hedefe ulaşmayı istiyoruz. Çarşı, Orhan Gazi tarafından kuruldu ve 700 yıla yakın tarihi var. Çarşıda kuralların uygulanması gerekiyor. Esnaf ve belediye el ele bunları uygulayacak. Esnaf ve sanatkarlar şehri Bursa'da, bu örneği de verelim istiyoruz. Örnek, güzel bir çalışma olacak. Uzun yıllardır alamadığımız mesafeyi bu düzenlemeyle kısa zamanda almış olacağız. Fiziki düzenleme yanında düzen, esnaf kalitesi, sunum şekli de önemli. O zaman çarşının rakibi olmaz." dedi.

- "Sadece Bursa'nın sorunu değil"

Tarihi Çarşılar Federasyonu Başkanı Muhsin Özyıldırım da tarihi çarşıları koruma, yaşatma ve yönetmeyi misyon edindiklerini belirtti.

Özyıldırım, şunları kaydetti:

"Koruma konusunda özellikle 2000'li yılların başından itibaren öncü olarak Bursa'da ve tüm Türkiye'de tarihi çarşıların, bedestenlerin, arastaların restorasyonu konusunda çok önemli adımlar atıldı. Mimari özellikleri yaşatıldı. Yönetilme konusunda çeşitli sıkıntılar vardı. Çarşılar, dernekler marifetiyle yönetilmeye çalışılıyordu. Çarşılarla ilgili disiplinli düzenlemeler için bir kanun taslağına ihtiyaç duyuluyor. Yıllardır bu konuda çalışmalar yaptık. Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde hazırladığımız taslağı Ankara'ya sunuyoruz. Tabii ki kanun haline gelsin diye bekliyoruz. Bu sadece Bursa'nın sorunu değil."