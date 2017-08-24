Tarihi cezaevini iki ayda 100 bin kişi ziyaret etti

SİNOP (AA) - Sinop'ta, yaklaşık 13 bin metrekarelik alana kurulu olan ve 2000 yılında müzeye dönüştürülen tarihi Sinop Cezaevi ve Müzesi son iki ayda 100 bin ziyaretçiyi ağırladı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü İrfan Göz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi cezaevinin, sadece kentin değil bölgenin en çok ziyaret edilen tarihi mekanlarından biri olduğunu söyledi.

Sinop'a gelen yerli ve yabancı turistlerin burayı mutlaka ziyaret ettiklerini aktaran Göz, "Bize şu ana kadar gelen rakamlara göre yaz sezonunda ilimizde en çok ziyaret edilen mekan tarihi cezaevi." dedi.

Tarihi cezaevinin ziyaretçi sayısının her yıl attığını vurgulayan Göz, şunları kaydetti:

"Tarihi Sinop Cezaevi ve Müzesi hem içindeki anılarla hem de burada cezasını çekmiş ünlü isimlerle anılan bir mekan. Özellikle kentimizin son yıllarda en fazla ziyaretçi ağırlayan mekanı oldu. Sinop'a gelen insanların yarısından fazlası burayı ziyaret ediyor. Dolayısıyla diğer müzelere oranla ziyaretçi sayısı çok fazla. Son iki ayda havaların da iyi gitmesiyle cezaevi yerleşkesine 100 bin biletli kişi giriş yapmış. Önümüzde şimdi 10 günlük bir bayram tatili var. Bu 10 günlük sürede 50 binden fazla kişinin ziyaret etmesini bekliyoruz."

- Vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor

Arkadaşlarıyla tatil için İstanbul'dan Sinop'a gelen Mehmet Demirel, Sinop'a özellikle tarihi cezaevini görmek için geldiğini söyledi.

Sabahattin Ali'nin kaldığı koğuşu gördüğünü ve çok etkilendiğini ifade eden Demirel, "Zindanlar, koğuşlar insanı biraz ürkütüyor. Ama genel anlamda ihtişamlı bir yapı. Biraz bakıma ihtiyacı var gibi görünüyor. Onun dışında tabii ki insan yaşanmışlıkları gördüğü zaman duygulanıyor." diye konuştu.

Almanya'dan gelen Fahri Öztürk ise ailesiyle birlikte gezdikleri cezaevinden çok etkilendiklerini belirterek, özellikle çocuklarının böyle tarihi bir mekanı görme fırsatı buldukları için mutlu olduğunu kaydetti.



