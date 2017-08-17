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Tarihi çınar yeniden yeşillendi

- Silivri'de kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tahrip edildikten sonra belediye tarafından koruma altına alınan 400 yıllık çınar ağacı, doku tedavisinin ardından eski canlılığına geri döndürüldü - Park ve Bahçeler Müdürü Budak: - "Şu an ağacımız son derece sağlıklı hale geldi, yapraklandı. Asırlık çınarımızın, asırlarca yaşamaya devam edeceğini ümit ediyoruz"

Tarihi çınar yeniden yeşillendi

İSTANBUL (AA) - Silivri'de kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce içi oyularak tahrip edildikten sonra belediye tarafından koruma altına alınan 400 yıllık çınar ağacı, doku tedavisinin ardından yeniden yeşillendi.

Silivri Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen şubat ayında Silivri Ortaköy'deki 400 yıllık bir çınar ağacı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce gövdesi testereyle oyulmuş halde bulundu.

Belediye ekiplerince koruma altına alınan çınarda, ağaç restorasyonu uygulandı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ağacı öncelikle mantar ilacıyla içini yıkayarak steril bir hale getirdi.

Aşı macunuyla sıvanarak havayla teması kesilen ağaç kovuğunun içi dolgu malzemesiyle dolduruldu. Üzeri ince gözenekli krom tel ile çevrelenen ağaç için yapay doku oluşturuldu. Zarar gören dokularının tedavisi sağlanan tarihi çınar ağacı, eski canlılığına geri döndürüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Silivri Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Zerrin Budak, aylar önce kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin asırlık çınara içini oyarak zarar verdiğini belirtti.

Çınar ağacına uygulanan işlemlere değinen Budak, şunları kaydetti:

"Ekiplerimizle önce ağacımızın içini bir aşı macunuyla sıvadık, arkasından da dolgu malzemesiyle doldurarak yapay bir doku oluşturduk. İnsanlardaki damarlar gibi, ağaçlarda da kan birim dokuları mevcuttur. Biz de bunların tedavisini gerçekleştirerek asırlık ağacımızın hayatını korumaya çalıştık. Şu an ağacımız son derece sağlıklı hale geldi, yapraklandı. Etrafında görülen, çınardan çıkan sürüngenlerimiz de bu ağacın canlı faaliyete devam ettiğini ve uzak bölgelerinde de canlılığını koruduğunu gösteriyor. Asırlık çınarımızın, asırlarca yaşamaya devam edeceğini ümit ediyoruz."

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