Tarihi değerleri sergileyerek doğal stüdyo oluşturdu

IĞDIR (AA) - HÜSEYİN YILDIZ - Iğdır'da yaşayan fotoğrafçı Mehmet Özcan'ın günlük hayatta eskidiğinden dolayı atılan malzemeleri bir araya getirerek oluşturduğu açık hava stüdyosu ilgi odağı oldu.

İl merkezine bağlı Karaağaç mahallesinde yaşayan Özcan, babaevinin bahçesindeki yaklaşık bir dönümlük alanı adeta doğal bir fotoğraf stüdyosuna çevirdi.

Köylerden ve bölgeden topladığı eski çeşitli alet ve edevatları bu alanda bir araya getiren Özcan'ın kurduğu stüdyo her gün onlarca kişi tarafından ziyaret ediliyor.

İçinde yaklaşık bir asırlık el patozundan eskimiş tır lastiklerine kadar birçok materyali barından doğal stüdyo, genellikle gelin ve damatlar tarafından tercih ediliyor.

Fotoğrafçı Mehmet Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailesi ve arkadaşlarının yardımıyla yaklaşık iki yılda bu alanı oluşturduklarını söyledi.

İstanbul Üniversitesi Coğrafya Öğretmenliği mezunu olan Özcan, "Öğretmenlik yapmadım, fotoğrafa sevdalı olduğum için fotoğrafın peşinden gittim. Şimdi memleketimde doğa, kültür, özel gün ve gelin damat fotoğrafları çekiyorum. Şu anda da tam fotoğraf sezonu olduğundan gayet yoğunluğumuz var." dedi.

Fotoğrafa olan tutkusu nedeniyle otantik bir ortam yaratmak adına bahçede böyle bir çalışma gerçekleştirdiğini aktaran Özcan, "Dedemden, eski insanlardan topladığım malzemelerle burayı donattım. Yoğun ilgi var, günde en az 3-4 çekim yapıyoruz. Bahçeye bayağı kalabalık uğruyor, çaylarımız demleniyor. Her gün buraya ziyarete gelen insanlar var. Özellikle yeni evlenecek çiftler ilk olarak dış çekim için buraya geliyorlar, bahçe gün içinde sürekli dolu oluyor." diye konuştu.

- "Hepsinde herkesin hatıraları var"

Bahçede bulunan eserleri aylar boyunca farklı bölgelerden toplayarak bir araya getirdiğinin altını çizen Özcan, yaptığı çekimlere doğallık katmak adına bu çalışmaları sürdürdüğünü aktardı.

Oluşturduğu bahçedeki her şey doğal olunca ilginin de arttığını belirten Özcan, şöyle konuştu:

"Ben doğallığı seviyorum, özümüzü kaybetmemek için eski eserlere önem veriyorum. Ayran yayığı, eski tığ makinesi gibi 80-90 yıllık malzemeler var. Alışılmışın dışında, doğal, farklı ve eskiyi andıran şeyler yapmak istedim, bayağı bir ilgi gördü, çok memnunuz. İnsanlar geliyor, ziyaret ediyor, fotoğraf çekiyoruz, bu da beni mutlu ediyor. Gelip gördüklerine mutlu oluyorlar, hepsinde herkesin bir anısı var. Kimisi at arabası görmüş, kimisi yayık görmüş. Bahçemiz günümüzün o basit, doğal olmayan konularından değil, her şey eskilerden kalma."

- "Birçok değerimizi bu bahçede görmek mümkün"

Iğdır Fotoğraf Gezi Kültür ve Doğa Derneği (FGD) Başkanı Muhammed Akkuş, bölgede fotoğraf denilince ilk akla gelen ortamların başında Özcan'ın bahçesinin geldiğini söyledi.

Dernek olarak fotoğrafçılık alanında bu bahçede çeşitli faaliyetler sürdürdüklerini aktaran Akkuş, açıklamasına şu ifadelere yer verdi:

"Mehmet bey bu alanı oluşturdu, dernek olarak bizde kendisine destek olduk. Bugün özellikle özel günlerde fotoğraf talebinde bulunan birçok vatandaşımızı bu alana yönlendiriyoruz, herkes memnun kalıyor. Barındırdığı tarihi dokusu ve o eski günlerimizi yaşatan eserleriyle yoğun ilgi görüyor. Bizler de birçok fotoğraf çekimimizi ve tanıtımlarımızı bu alanda yapıyoruz. Geçmişte günlük yaşantımızda kullandığımız fakat günümüzde kaybolmaya yüz tutmuş birçok değerimizi bu bahçede görmek mümkün."

Özcan'ın bahçesinde düğün çekimi yaptırmak için gelenlerden damat Burhan Kağıtçı, "Yakınlarımızın tavsiyesi üzerine geldik, babaevinin bahçesini Iğdır ilinin kültürünü, değerlerini yansıtacak dizayn etmiş olduğunu duyduk. Gayet memnun kaldım, kültürümüzü yansıtması çok önemliydi, bu bizim için en önemli tercih sebebiydi." dedi.

Gelin Rabia Demirel ise "Çok güzel bir ortam, doğal ve tarihi eserlerin olduğu bir yer. Burayı da değerlendirmek istedik, bu yüzden geldik. Buraya geldiğimiz için çok mutlu olduk, güzel yerler var. En çok ilgimi ise ayran yayığı çekti." diye konuştu.