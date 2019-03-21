Tarihi dizilerin takılarına yoğun ilgi

İSTANBUL (AA) - UBM Rotaforte Uluslararası Fuarcılık AŞ tarafından düzenlenen Istanbul Jewelry Show - Mart 2019, 120'den fazla ülkeden 30 bini aşkın mücevher sektörü profesyonelini bir araya getiriyor.

Dünyanın en büyük beş mücevher fuarı arasında yer alan Istanbul Jewelry Show'da, farklı firma ve markalar ürünlerini meraklılarıyla buluşturuyor.

Tarihi dizilerin lisanslı ürünlerini üreten Anı Yüzük standında da "Diriliş Ertuğrul", "Payitaht Abdülhamid" ve "Mehmetçik Kutlu Zafer" dizilerinin takı ve aksesuarları yer alıyor.

Çalışmalarına ilişkin AA muhabirine bilgi veren firma sahibi Ramazan Çıplak, 2007'de faaliyet göstermeye başladıklarını söyledi.

TRT ile geçen yıl lisanslı ürün konusunda anlaştıklarını aktaran Çıplak, tamamı gümüşten üretilen ürünlerini Türkiye'deki birçok satış noktasıyla buluşturduklarını ve buluşturmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Çıplak, ürün çeşitliliğinin sürekli arttığına ve ürünlerin yoğun ilgi gördüğüne işaret ederek, "Dünyada artan lisanslı ürün çeşitliliğinden Türkiye de nasipleniyordu. TRT ile bir araya gelerek, bu lisanslı ürünler arasında TRT dizilerindeki aksesuarların da olması gerektiği konusunda anlaştık. Uzun bir çalışmanın sonucunda yaklaşık 50 parçalık bir koleksiyonla bu ürünleri halkımızla buluşturduk." diye konuştu.

- Hedef 200 parçalık koleksiyon

Üretimin farklı alanlarında çalışan 25 kişilik bir ekibin yer aldığını belirten Çıplak, şunları kaydetti:

"Diğer dizilerle ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Hem diziler hem de dizilerde kullanılan ürünler artacak. Koleksiyon olarak toplam 150-200 gibi bir sayıya ulaşmayı planlıyoruz. Özellikle yurt dışındaki gurbetçilerimiz başta olmak üzere büyük bir talep var. Oradaki talebin iç pazardan daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Çok sevindirici olan ise yabancıların ilgisinin de beklentilerin üzerinde olması."

Firmanın fuardaki standında, "Diriliş Ertuğrul" dizisinde kullanılan otağ ile o dönemlere ait kılıç-kalkan, otantik kostüm ve aksesuarlar sergileniyor.

Stantta ayrıca "Ertuğrul" karakterinin taktığı şahin motifli yüzük, "Payitaht Abdülhamid" dizisindeki "Abdülhamid" karakterinin yüzük, mecidiye, nişanları ve değerli taşlarla bezeli, 500 yıllık ceviz ağacından yapılmış bastonu da ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Istanbul Jewelry Show - Mart 2019, 24 Mart'ta sona erecek.

