Tarihi Hasankeyf Kalesi yeniden konuklarını ağırlayacak

BATMAN (AA) - SELMAN TÜR-MUHYEDDİN BEYCA - Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, 7 yıl önce yaşanan olay nedeniyle ziyarete kapatılan tarihi kalenin yeniden ziyarete açılmasına hazırlanılıyor.

Kaya düşmesi sonucu 7 yıl önce bir kişinin ölümüne neden olan olayın ardından tehlikeli olduğu gerekçesiyle ziyaretçilerin girişine izin verilmeyen Hasankeyf Kalesi, düşme tehlikesi bulunan kayaların kaldırılması ve güçlendirme çalışmalarının ardından yeniden ziyarete açılacak.

Ilısu Barajı HES Projesi Kültürel Varlıkları Koruma Kurtarma çalışmaları kapsamında, Hasankey Kalesi'nin üzerinde düşme tehlikesi bulunan 24 kaya, tek tek indiriliyor.

- "Mağaralara dolgu yapılıyor"

Hasankeyf Kaymakamı Faruk Bülent Baygüven, tarihi Hasankeyf Kalesi'nin ziyarete açılması için çalışmaların yoğunlaştırıldığını belirtti.

Bu kapsamda kalede düşme tehlikesi bulunan 24 kayanın uzman gözetiminde özel bir dağcı ekip tarafından patlayıcı kullanılmadan "hidrolik kriko" yöntemiyle düşürüldüğünü söyledi.

Sosyal medyada son günlerde çalışmaların patlayıcı kullanılarak gerçekleştirildiği ve bunun bölgedeki tarihi varlıklara zarar verdiğine ilişkin iddiaların yer aldığını anımsatan Baygüven, bu iddianın gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

- "Kazalar yaşamamak için bu çalışma yapılıyor"



Düşme tehlikesi olan kayaların uzman ekipler gözetiminde ve bilim heyetinin denetiminde düşürüldüğünü kaydeden Baygüven, şöyle konuştu:

"Dağcı ekip, tarihi varlıklara zarar vermeden özel teknikle kayaları indiriyor. Kayaların düşürülmesinin amacı kalenin turizme açılmasından sonra olası kazaların önüne geçmektir. Bunun yanı sıra suyla temasının ardından erime riski olan mağaralar da dolgu yapılarak güçlendiriliyor."

- "Bu çelişkiyi anlayabilmiş değilim"

Kaymakam Baygüven, "Bu kayalar düşürülmediği takdirde, kale turizme açıldığı zaman buraya on binlerce insan gelecek, bunlar gezerken bu kayalar düşebilir. Bu nedenle sonuçları telafi edilemeyecek kazalar yaşamamak adına bu çalışma yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Hasankeyf Kültür Derneği Başkanı Ahmet Akdeniz de kaya düşürülmesi çalışmalarının yürütüldüğü yerin yakınında ikamet ettiğini belirterek, çalışmalarda patlayıcı kullanılmadığını vurguladı.

"Patlayıcı kullanılsaydı duyardım." diyen Akdeniz, şöyle devam etti:

"HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan'ın burada kendisini bir kayaya zincirle bağlayarak çalışmaları protesto etmesi üzücüdür. 2010 yılında kaya düştüğü zaman, 'Devlet tehlike arz eden kayaları neden düşürmüyor?' diyorlardı. Şimdi aynı kesim bu kez de 'Devlet niye bu kayaları düşürüyor' diyor. Ben bu çelişkiyi anlamış değilim." dedi.

- "Hasankeyf reklam yeri değildir"

Akdeniz, HDP Milletvekili Mehmet Ali Aslan'ın eyleminin amacının reklam olduğunu söyleyerek, şunları aktardı:

"Acaba bunlar hangi akla hizmet ediyor, bunu da anlamış değilim. Hasankeyf reklam yeri değildir. Hasankeyf kültür ve medeniyetin merkezidir. Biz ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz ve memleketimize sahip çıkıyoruz. Onun için herkes aklını başına toplasın. Gelsinler bu yapılan yatırımların en iyi şekilde Hasankeyf halkına nasıl fayda getirir, onun mücadelesini verelim."