Tarihi Kaleiçi'nde güvenlik önlemlerinin artırılması çalışmaları

ANTALYA (AA) - Bergama Krallığı'ndan Roma'ya, Bizans'tan Osmanlı'ya kadar zengin bir tarihe sahip Antalya'daki Kaleiçi'nin daha güvenli, huzurlu ve düzenli olması için alınan kararların gözden geçirilmesi amacıyla değerlendirme toplantısı yapıldı.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu başkanlığında valilikte gerçekleştirilen toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcisi katıldı.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Vali Karaloğlu, Kaleiçi'nin güvenli, huzurlu ve düzenli olması için 24 Temmuz'da uygulanmaya konulan kararlardan esnaf ve vatandaşın memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Kaleiçi'yle ilgili 24 Temmuz'dan itibaren uygulanmaya başlanan yeni kararlara ilişkin esnaf, vatandaş, sivil toplum kuruluşları, belediyeler doğrultusunda gelen taleplerin yeniden değerlendirilerek, gözden geçirildiğini belirten Karaloğlu, "Şunu gördük ki aldığımız kararlar ile ilgili ciddi bir memnuniyet var. Ufak tefek talepleri de ilave işlerle çözmüş olacağız. Hep söylüyoruz hedefimiz, daha güvenli, huzurlu, yaşanabilir, düzenli bir Kaleiçi'ni hep beraber yaratmak." dedi.

Karaloğlu, Kaleiçi'nin Antalya'nın önemli bir değeri olduğunu ve hem şehrin tanıtımı hem de turizm açısından cazibe merkezi haline getirilmesi için çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Karaloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Artık aldığımız kararları bundan sonra harfiyen uygulayacağız. Bundan sonra trafik, park ihlalleri, sokak işgalleriyle ilgili cezalar uygulanacak. Hiç kimse, ne esnaf ne oraya giren çıkan insanların 'bilmiyorduk, duymadık' gibi mazeretlerini de kabul etmiyoruz. Aldığımız kararlar harfiyen uygulanacak, ihlal edenlere karşı da gerekli yasal işlemler yapılacak."

- Türel: "Antalya'nın pırlantası"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise Kaleiçi'ni "Antalya'nın pırlantası" olarak nitelendirerek, belediye başkanlığının ilk döneminden bu yana Kaleiçi'nin güzelleşmesine yönelik yatırımlar yaptıklarını anlattı.

Kaleiçi'ne 30 milyon liranın üzerinde bir yatırımla önemli katkılar sağlandığını vurgulayan Türel, "Çiçek Açan Şehirler Projesi" kapsamında Kaleiçi'nde peyzaj çalışmasıyla dünya birinciliği ödülüne layık görüldüklerini anımsattı.

Türel, Kaleiçi ile ilgili büyük bir hassasiyet içinde olduklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bu noktada Kaleiçi'nde trafiğin içeride artık kontrollü bir hale gelmesi ve dışarıdan trafik akışının durdurulması gibi birçok hususta esnafımızın ve vatandaşlarımızın talepleri söz konusuydu. Bu konuda Sayın Valimiz her zaman olduğu gibi Antalyamızın sorunlarına göstermiş olduğu duyarlılığı burada da gösterdi. Bundan birkaç ay önce başkanlığında bazı kararlar aldık. Bu kararlarımızı kısa bir sürede uygulamaya koyduk. Bugünkü toplantıda kararların uygulama aşamasındaki aksaklıkları gözden geçirdik. Periyodik olarak bu toplantıları yapacağız. Kaleiçi ile ilgili atılmış olan bu adımlar, Kaleiçi'nin hak ettiği değeri bulması açısından çok önemli."



