Tarihi Kasımiye Medresesi'nde teravih yoğunluğu

MARDİN (AA) - Mardin'in Artuklu ilçesindeki tarihi Kasımiye Medresesi'nde ramazan dolayısıyla her akşam vatandaşların yoğun katılımıyla teravih namazı kılınıyor.

Yapımı 1469'da tamamlanan ve asırlardır eğitim verildiği dönemde binlerce alim yetiştiren tarihi Kasımiye Medresesi'nde 5 yıldır teravih namazı eda ediliyor.

Namazın ardından hayırseverler tarafından cemaate ikramda bulunuluyor.

Artuklu Müftüsü Mustafa Ayışık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi medresenin 2012'de restore edilerek ibadete açıldığını söyledi.

Cemaatin durumuna göre medresenin avlusuna halı serdiklerini belirten Ayışık, "Şehrin sıcağında bunalan vatandaşlar açık ve serin havada teravih namazlarını kılıyorlar." dedi.

Ayışık, ilçe sakinlerinin bu durumdan çok memnun olduğunu anlatarak, medresenin dolup taştığını kaydetti.

Fırsat buldukça tarihi medreseye gelip teravih namazı kıldığını ifade eden Ayışık, "Başka bir camide görevim yoksa mutlaka buraya gelir teravihimi kılarım. Bana çok maneviyat geliyor. İnsanlarla konuştuğumuz zaman da burayı çok manevi buluyorlar. Burada binlerce alim ve hafız yetişti. Dolayısıyla insanlar ve kalpler bu manevi havayı istiyor." diye konuştu.

İzmir'den Mardin'e misafirliğe gelen Şevket Koçoğlu da manevi değeri yüksek olan teravih namazını tarihi Kasımiye Medresesi'nde kılmaktan dolayı büyük haz aldığını söyledi.

Kızıltepe ilçesinden gelen Mehmet Hadi Gökdemir de mümkün olduğunca her ramazan teravih namazlarını medresede kılmaya çalıştığını anlattı.

Medresede kıldığı teravih namazının büyük haz verdiğini belirten Gökdemir, "Geçmiş dönemde medresenin atıl durumda olması ve kendi işlevinin dışında kullanılması bize ciddi anlamda huzursuzluk vermişti. Çok şükür bugün medrese, kendi asli görevini yapmaktadır. Biz bu günlere çok şükür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yapımına Artuklu hükümdarı Sultan İsa zamanında başlanan Kasımiye Medresesi'nin inşası, Timur dönemindeki Moğol saldırıları sebebiyle yarım kalmış ve Akkoyunlu Sultanı Kasım İbn Cihangir döneminde 1469 yılında tamamlanmıştır. Eğitim verdiği dönemde bölgenin en önemli eğitim merkezlerinden olan medresede bir türbe, bir çeşme ve 23 derslik bulunuyor.