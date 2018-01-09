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Tarihi kaya mezarları define avcıları tarafından tahrip edildi

- Akseki Kaymakamı Nasır: - "Gerekli raporlar tutularak yasal işlem başlatıldı"

Tarihi kaya mezarları define avcıları tarafından tahrip edildi

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Akseki ilçesi Asar mevkisinde bulunan Roma dönemine ait kaya mezarları ve antik tiyatro kalıntılarının bulunduğu alan, define avcıları tarafından tahrip edildi.

Likya etkili Roma dönemine ait kaya mezarları ve antik tiyatro kalıntılarının yer aldığı alanda birçok tarihi eserin kazma ve kürekle kırıldığı, bazı alanların da hilti ile delindiği belirlendi.

Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, ihbar üzerine Side Müze Müdürlüğü tarafından gönderilen ekibin yerinde incelemeler yaptığını belirterek, "Gerekli raporlar tutularak yasal işlem başlatıldı. Ayrıca jandarma ekipleri tarafından yerinde yapılan incelemeler sonucunda cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunuldu." dedi.

Kaçak kazılara müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Nasır, bu konudaki çalışmaların devam edeceğini söyledi. Nasır, Asar mevkisinin koruma altında olmadığını, tarihi alan olarak tescil edilerek koruma altına alınması için çalışma başlatacaklarını da bildirdi.

Akseki ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet Uyar da Kepezbeleni Mahallesi yakınlarında bulunan Asar mevkisindeki antik kalıntıların, defineciler tarafından vahşice talan edildiğini söyledi. Bölgenin bir an önce koruma altına alınması gerektiğini kaydeden Uyar, "Burada mezar işaretleri bulunan kayaların yanları tamamen kazılmış durumda. Toprak altında bulunan ve antik tiyatroyu andıran taşlar da kırılmış. Bu talanın bir an önce durmasını istiyorum." diye konuştu.

Kepezbeleni Mahallesi sakinlerinden Mustafa Keleşoğlu da antik yerleşimdeki tahribatın içler acısı boyuta ulaştığını dile getirdi. Keleşoğlu, "Burada birçok kaçak kazı yapılmış. Buranın talan edilmesini istemiyoruz. Buranın detaylı bir şekilde incelenerek, tarihin gün ışığına çıkması için yetkililerde ilgi bekliyoruz." dedi.

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