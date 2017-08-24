Tarihi Kızlar Manastırı müze olarak hizmet verecek

TRABZON (AA) - Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Kızlar Manastırı'nın restorasyon çalışmalarının tamamlanma aşamasına geldiği bildirildi.

Projesi Trabzon Büyükşehir Belediyesi, restorasyon ihalesi Kültür ve Turizm Bakanlığınca gerçekleştirilen manastırdaki çalışmaların tamamlanmasıyla bölgenin kültür sanat hayatına da canlılık katması hedefleniyor.

Aslına uygun restore edilen manastır içindeki tarihi Kaya Kilisesi ve freskler, projenin en önemli kısmını oluşturuyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, tarihi Kızlar Manastırı'nı Trabzon'a kazandırmak için Kültür ve Turizm Bakanlığına devrettiklerini anımsattı.

Bakanlığın bu sürede restorasyon ihalesini gerçekleştirdiğini belirten Gümrükçüoğlu, "Ödeneklerin tamamlanmasıyla çalışmaların sonlandırılması için ikinci ihalenin yapılması gerekti. İkinci ihale de yine Bakanlığımız tarafından yapıldı ve çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi." ifadesini kullandı.

Gümrükçüoğlu, birkaç ay içinde çalışmaların tümüyle bitirilmesiyle tarihi mirasın en güzel şekilde, şehre ve tüm insanlığa kazandırılmış olacağını kaydederek, manastırın müze olarak işlevini sürdüreceğini bildirdi.

Gümrükçüoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, eski Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya desteklerinden ötürü teşekkür etti.

- Kızlar Manastırı

İl merkezinde Boztepe'nin yamacında şehre hakim bir mevkide kurulan Kızlar Manastırı, 1349-1390 yılları arasında 3. Aleksios zamanında kuruldu ve birkaç defa onarılarak son şeklini 19. yüzyılda aldı.

İki teras üzerine inşa edilen ve yüksek bir koruma duvarı ile çevrilen manastır kompleksinde, güneyde içerisinde kutsal su bulunan kaya kilisesi ve onun girişinde şapel ve birkaç hücre yer alıyor.

Kaya kilisesinin içerisinde kitabeler ve 3. Aleksios'un karısı Theodora ve annesi Eirene'nin portreleri bulunuyor.