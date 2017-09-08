Tarihi köprünün uzunluğu tekrar ölçülecek

EDİRNE (AA) - Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen, "Uzun Köprü dünyanın en uzun taş köprüsü olarak biliniyor ve konuşuluyor. Maalesef dünyadaki en uzun taş köprü olmadığını söylüyorum. Bunun için de Guinness'ın World Records isimli dünya rekorlarına başvurumuzu yaptık. Ancak 2 bin metrenin biraz üzerinde Çin'de taş köprü olduğunu öğrendik." dedi.

İşbilen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi köprüyle ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yerel yönetimlerin işbirliği içerisinde çalıştığını söyledi.

Uzun Köprü'nün Birleşmiş Milletler (BM) Bilim Eğitim ve Kültür Örgütü (UNESCO) dünya kalıcı miras listesinde yer alması için bir takım çalışmalar yapıldığını belirten İşbilen, şunları kaydetti:

"Uzun Köprü dünyanın en uzun taş köprüsü olarak biliniyor ve konuşuluyor. Maalesef dünyadaki en uzun taş köprü olmadığını söylüyorum. Bunun için de Guinness'ın World Records isimli dünya rekorlarına başvurumuzu yaptık. Ancak 2 bin metrenin biraz üzerinde Çin'de taş köprü olduğunu öğrendik. Bununla ilgili de Uzun Köprü'de bir ölçüm yapacağız. Ancak şunu diyebiliriz. Bu taş köprü Çin'de olduğu için Asya yakasında. Uzun Köprü için dünyanın en uzun taş köprüsü diyemeyeceğiz artık. Doğru bir tanımlamayla Avrupa'nın en uzun taş köprüsüne sahip olduğumuzu söyleyebilirim. Uzun Köprü bin 235 metre olarak şu anda tescilli. Bu Guinness'te bir dünya rekoru olmayacak. Hem 2 bin metre 40 santim olarak bir köprü var. İlk defa öğrendik ama hiç olmazsa işin doğrusunu öğrendik. Hata olmasın tarihi Uzun Köprü için Avrupa'nın en uzun taş köprüsü diyebiliriz."

- Köprünün tarihçesi

Uzun Köprü, Edirne'de Ergene Nehri üzerinde Anadolu ile Balkanları birbirine bağlayan tek en uzun taş köprü olma özelliği taşıyor.

İlçeye ismini veren ve eski adı "Ergene Köprüsü" olan yapı, 1426-1443 yıllarında 2. Murat tarafından dönemin baş mimarı Müslihiddin'e yaptırıldı. Köprü, bin 235 metre uzunluğunda ve 6,80 metre genişliğinde.

Osmanlı'nın, Balkanlar'a yapacağı fetihlerde doğal engel olarak karşısına çıkan Ergene Nehri'ni aşmak için yaptırdığı köprü, Türk ordusunun akınlarını kışın da sürdürebilmesini sağladı.