Tarihi Mar Yohanna Kilisesi restore edildi

HATAY (AA) - Hatay'ın Arsuz ilçesindeki 500 yıllık Mar Yohanna Kilisesi'nde Vakıflar Bölge Müdürlüğünce yürütülen 18 aylık restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Hatay Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Yıldıran, yaptığı yazılı açıklamada, 2015 yılı şubat ayında Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünce alınan karar sonrası kilisedeki restorasyon çalışmalarının başladığını bildirdi.

Kilisenin restorasyon maliyetinin 866 bin 338 lira olduğunu aktaran Yıldıran, şu ifadeleri kullandı:

"Kilisenin asıl dokusu muhafaza edilerek çatı, sıva, taban kaplamaları ile kapı ve pencereler yenilenmiştir. Çevre duvarı, çan kulesi, tuvalet, lavabolar ve mutfak bölümleri onarılmıştır. Elektrik ve mekanik tesisat günün koşullarına uygun hale getirilerek yangın ihbar sistemi, yangın söndürme sistemi, güvenlik kamerası sistemi, ses sistemi ve çevre sulama sistemi kurulmuştur. Böylelikle Hristiyan vatandaşların heyecan ve özlemle bekledikleri Arsuz Mar Yohanna Kilisesi yeniden cemaati ile buluşmuştur. Ayrıca Mar Yohanna Kilisesi Arsuz’a gelen misafirlerin de ziyaretine de açılmıştır."

Bölge Müdürlüğü olarak cami, kilise, kervansaray, türbe gibi vakıf kültür varlıklarının korunması ve yaşatılmasına yönelik çalışmalara devam ettiklerine dikkati çeken Yıldıran, bu çalışmaların vakıf hassasiyeti güdülerek aslına uygun şekilde restore edilmesi amacıyla sürdürüldüğünü kaydetti.

Öte yandan, kilise cemaatinin yarın açılış için ayin yapacağı öğrenildi.