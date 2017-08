Tarihi "meydan şadırvanları"nda sıcak hava molası - Osmanlı döneminde inşa edilen ve insanların etrafında dinlenip, su içtiği mekanlar olarak bilinen "meydan şadırvanları" zamana direnmeye devam ediyor - NKÜ İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Köse: - "Osmanlı döneminde vakıf eseri olarak adeta her camiye bir şadırvan, her semte bir sebil, her mahalleye bir hamam, her köşe başına, meydana ve sokağa bir çeşme yaptırılmıştır" - "İslam dini su temin etmeyi, iyiliklerin, sadakaların en faziletlilerinden biri olarak görmektedir" - "İnsanlar bu şadırvanlarda dinlenip, bir yudum su içip ve sıcak havadan bir nebze olsun nefes almışlardır"

23 Ağustos 2017 Çarşamba 12:38