Tarihi Nasrullah Camisi'ndeki restorasyon çalışmaları

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyon çalışmaları tamamlanan Nasrullah Camisi, yeniden ibadete açıldı.

İl merkezinde bulunan ve 1506 yılında Kadı Yakupoğlu Nasrullah tarafından yaptırılan Nasrullah Camisi'nde 2 yıl süren restorasyon çalışmalarının sona erip caminin yeniden açılması dolayısıyla tören düzenlendi.

Vali Mesut Yıldırım, törende yaptığı konuşmada, caminin Kastamonu'nun önemli simgelerinden biri olduğunu söyledi.

Nasrullah Camisi'nin uzun ve yorucu bir işlemin ardından tekrar ibadete açıldığını işaret eden Yıldırım, "Bu güzel restorasyonu tamamlayan, emeği geçen herkesi kutluyorum. Allah burada yapacağımız ibadetleri kabul etsin. Ülkemizin birliği ve beraberliği anlamında hepimize şevk versin. Birliğimizin dirliğimizin gelişmesine katkısı olsun." dedi.

Açılış duasını yapan ve Mehmet Akif Ersoy'un kürsüsünde konuşan İl Müftüsü Osman Aydın, caminin ülkenin birliğine beraberliğine katkı sağlamasını temenni etti.

- Nasrullah Camisi

Kastamonu merkezdeki Nasrullah Camisi, 1506'da Kadı Yakupoğlu Nasrullah tarafından yaptırıldı. Osmanlı döneminde yapılmış ilk cami olma özelliği taşıyan Nasrullah Camisi, 1764, 1875 ve 1945 yıllarında onarım gördü.

Kesme ve moloz taştan inşa edilen Nasrullah Camisi'nin minaresi ise ayrı olarak inşa edildi.

Milli Mücadele döneminde Mehmet Akif Ersoy'un vaazlarına ev sahipliği yapan Nasrullah Camisi, bu yönüyle de tarihte önemli bir yere sahip.

Resmi kayıtlara göre Mehmet Akif, camide 5 Kasım 1920'de vaaz vermişti. Mehmet Akif'in buradaki vaazının özeti Sebil'ür-Reşad Dergisi'nde 3 kez bastırılmış, Doğu ve Güneydoğu illerindeki valiliklere ve halkın yoğun olarak bulunduğu tüm kentlere gönderilmişti.



