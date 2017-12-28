Tarihi Sur ilçesi

DİYARBAKIR (AA) - AHMET KAPLAN - Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki "Melik Ahmet Caddesi" tarihi dokuya uygun yürütülen çalışmalarla kentin en prestijli bölgelerinden biri haline getiriliyor.

Terör örgütü PKK'nın saldırıları sonucu büyük zarar gören Sur'un "cazibe merkezi" haline getirilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve belediye tarafından hummalı çalışmalar yürütülüyor.

Bu kapsamda ilçede altyapı, sokak sağlıklaştırma, kentsel tasarım ve peyzaj, yöresel mimariye uygun konut projelerinin uygulanması çalışmaları ve tahrip olan tarihi eserlerin restorasyonu sürüyor.

Bir yandan kentin turizmi ve ekonomisinin kalbi durumundaki Gazi ve Melik Ahmet Caddeleri ile Yanık Çarşı'da yer alan iş yerlerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen "Sokak Sağlıklaştırma Projesi" kapsamında tarihi dokuya uygun modernize edilmesi için çalışmalar hız kesmeden devam ederken diğer taraftan da Melik Ahmet Caddesi'nin prestijli bir konuma gelmesi için faaliyet yürütülüyor.

Caddede araç yolunun yeniden düzenlenmesi, kaldırımların genişletilmesi, ağaçlandırma, elektrik hatlarının yer altına alınması, kanalizasyon ve aydınlatma çalışmaları sürüyor, geçmişi yaklaşık 70 yıla dayanan asbestli içme suyu boruları değiştiriliyor. Bu sayede cadde tarihi dokuya uygun bir görünüme kavuşacak.

Semt esnafı, ortalama 40 bin lirayı bulan bedelsiz harcamalarla iş yerlerinin yeni görünüme kavuşmasının mutluluğunu yaşıyor.

- "Prestij caddesi olarak düzenleniyor"

Sur Belediye Başkan Vekili Bilal Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçedeki Gazi ve Melik Ahmet Caddelerinin ekonomi ve turizmde kentin kalbi durumunda olduğunu söyledi.

Geçmişte her iki caddenin oldukça eskimiş ve eksik vaziyette olduğunu belirten Özkan, "İlk geldiğimizde belediye olarak Gazi ve Melik Ahmet Caddesi'ni 'prestij cadde' olarak düzenlemeyi planladık. Bunu yaparken de ilgili kuruluşlardan gerekli izinleri aldık. Bölgenin tarihi dokusuna dokunmadan, bozmadan bir yenileme çalışmasına geçtik." ifadesini kullandı.

Çalışmalara ilk olarak Melik Ahmet Caddesi'nden başladıklarına işaret eden Özkan, şöyle konuştu:

"DEDAŞ ile iş birliği yaparak caddede yerin yüzeyinde olan elektrik şebekesini yerin altına aldık. Caddenin kanalizasyon ve su şebekesi oldukça eskiydi, yaklaşık 60-70 yıla dayanıyordu. Özellikle su boruları asbest boruydu. Bunları da Büyükşehir Belediyemiz yeniledi. Bununla birlikte biz üstyapı işine giriştik. Kaldırım ve yolları bazalt taştan yapacağız. Tabii hem Gazi hem de Melik Ahmet Caddelerinde cephe giydirme çalışmaları da bir taraftan devam ediyor. İnşallah önümüzdeki yılın ilk ayında bittiği zaman Melik Ahmet Caddesi prestij bir cadde haline gelecek. Cadde için 10 milyon liralık kaynak var."

Aynı çalışmanın Gazi Caddesi'nde de yapılacağını belirten Özkan, şöyle devam etti:

"Baharla birlikte hem Melik Ahmet hem de Gazi Caddeleri inşallah bitmiş olacak. Alt ve üstyapısıyla sağlıklı, görüntüsüyle gelenlerin fotoğraf çektireceği, hem cephe giydirmesi yapılmış hem yolu ve kaldırımı yenilenmiş, aydınlatılması düzgün ve kentin kültürel mirasına yakışır iki cedde olarak inşallah Diyarbakırlı hemşehrilerimize armağan edeceğiz. Caddeye gelen yerli yabancı turistler, vatandaşlarımız hem sağlıklı şartlarda alışverişlerini yapacaklar hem gezmekten haz alacaklar hem de her iki cadde üzerinde bulunan Hasanpaşa Hanı, Sülüklü Han, Dört Ayaklı Minare, Ulucami, kiliseler gibi pek çok alana sağlıklı bir şekilde ulaşabilecekler. Gelenlerin fotoğraf çektireceği, gururla gittiği yerlerde anlatacağı iki güzel prestij cadde haline gelecek."

- "Olumlu karşılanıyor"

Cadde esnafı Fırat Kertişçi, yapılan çalışmalardan çok memnun olduklarını söyledi.

Hem cadde de hem de iş yerinde yapılan çalışmalara değinen Kertişçi, "Dış cephe ve altyapı çalışmaları herkes tarafından olumlu karşılanıyor. Yapılan çalışmalarla ilerleyen süreçte ticarete katkısını göreceğiz. Hazreti Süleyman Camisi'nde yaşanan hareketliliğin buraya da yansıyacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Özellikle kış aylarında elektriklerinin sık sık kesilmesinden büyük sıkıntılar yaşadıklarını anlatan Kertişçi, elektrik hattının yer altına alınmasıyla bu sorunun sona ereceğini kaydetti.

Caddenin çok güzel olacağını dile getiren Kertişçi, şöyle dedi:

"Camekan bile iki katlı yapılmış amaç esnaf üşümesin, yağmurda ıslanmasın diye saçak kısmını yapmışlar, tenteyi dahi otomatik düşünmüşler. Çalışmalar esnafa verilen değeri ortaya koymuştur. İş yerlerinin tek tip olmasının hem turizm hem de göze hitap etme konusunda iyi olduğunu düşünüyoruz. İş yerinin camekan, çerçeve, çatı, tente gibi masraflarını kendim yapmış olsaydım en az 30-40 bin liraya mal edecektim. Bu benim 30 metrekarelik iş yerim için geçerli. Burada 70-100 metrekarelik iş yerleri var, buraların masrafı 100 bini bulabiliyor. Diyarbakır'ın hiçbir olumsuzlukla anılmasını istemiyoruz, olumlu olarak anılmasını istiyoruz."

- "Ticaretimize mutlaka bir kazanım sağlayacaktır"

Esnaf Şehmus Ergün de daha önce iş yerlerinin çarpık bir yapısının olduğunu yapılan düzenlemeyle güzel bir görünüme kavuştuğunu ifade etti.

"Sur sıkıntılı bir dönemden geçti, yıkılmış, dökülmüş yerlerimiz vardı, bunların tamamı onarıldı. Şu anda tek tip görünmesi muhakkak ki göze daha güzel hitap etmektedir. Bu gelip geçen insanların da dikkatini çekecektir." diyen Ergün, her şeyin daha iyi olması temennisinde bulundu.

Caddede aydınlatma olmadığı için hava kararınca iş yerlerinin kapandığına dikkati çeken Ergün, şunları aktardı:

"Yapılacak ışıklandırma sayesinde iş yerleri geç saatlere kadar açık olacak. Gece saatlerinde müşterilerimizi ağırlamayı da bekliyoruz. Bunun mutlaka bize faydası olacaktır. Yaya trafiğinin olduğu yerde ticaretin hacmi yükselir. Öyle temenni ediyoruz, inşallah burası da böyle olur. Şu anda caddemizde yapılan değişikliklerden biri araç trafiğinin daraltılıp yaya akışının artırılması için kaldırımların genişletilmesi ticaretimize mutlaka bir kazanım sağlayacaktır. Tabii başta huzur lazım inşallah memleketimize de huzur gelir."

Kent sakinlerinden Cengiz Kaya da halka yönelik belediye hizmetlerinde artış olduğunu söyledi.

Son zamanda yapılan çalışmalardan memnun olduklarını aktaran Kaya, şöyle devam etti:

"Sur'da çok güzel çalışmalar var, çok güzel projeler var. Biz görüyoruz, her yeri yapıyorlar. Allah yapanlardan razı olsun. Bütün Diyarbakır halkı hizmet bekliyor, hizmetler de yavaş yavaş geliyor, hepsi birden olmuyor. Peyder pey inşallah bütün hizmetler yerine gelir, halk daha da memnun olur. Esnaf çalışmalardan memnun. Böyle çalışıldığı zaman hepimiz memnun oluyoruz."

Caddenin son haliyle ilgili projeyi internetten gördüğünü ve tamamlandığında güzel olacağını belirten Kaya, "İnşallah daha da güzel olur, diğer tarafları da yaparlar. Onlar da yapılsa daha da güzel olur ve bütün dünyanın ilgisini çekeriz, bütün dünya bize hayran kalır." ifadelerini kullandı.



















