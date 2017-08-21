Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Palladium 18. Sürmeli Kültür Sanat ve Sosyal Etkinlikleri doğa
Barter modeliyle ihracat
Barter modeliyle ihracat
Türkiye'nin “5 yıldızlı“ kenti Antalya
Türkiye'nin 5 yıldızlı kenti
Sezonun ilk palamutları tezgahlardaki yerini aldı
İlk palamutlar tezgahlarda
TOKİ, İstanbul'da bin 892 konutu kurayla satacak
TOKİ kurayla konut satıyor
İşte yeni emniyet müdürleri
İşte emniyetteki atamalar

Tarihi ve doğal güzellikler trafo duvarlarını süslüyor

- Görevlendirme yapılan Mardin'in Nusaybin Belediyesince, tarihi ve doğal güzellikler ilçedeki trafoların duvarlarına yansıtıldı

Tarihi ve doğal güzellikler trafo duvarlarını süslüyor

MARDİN (AA) - Mardin'de, görevlendirme yapılan Nusaybin Belediyesi, tarihi ve doğal güzellikleri trafo duvarlarına işledi.

İlçe merkezindeki boyasız ve üzerlerindeki gelişigüzel yazılarla çevre kirliliği oluşturan elektrik trafoları, uygulamaya geçirilen "Trafo Panoları ve Saha Kabinlerini Boyama Projesi" ile ressamlar tarafından boyanmaya başlandı.

Nusaybin Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Şehmus Biltekin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nusaybin Belediye Başkan Vekili Kaymakam Ergün Baysal'ın talimatıyla proje hazırladıklarını söyledi.

Mor Yakup Kilisesi, Bağdat ve Alman köprüleri, Zeynel Abidin Camisi ile Hamidiye Kışlası'nın da aralarında yer aldığı tarihi varlıkların resimlerini trafo duvarlarına yansıttıklarını dile getiren Biltekin, şöyle konuştu:

"Ressam ve mimarlardan oluşan ekip tarafından profesyonel çizim yapılıyor. Kirlilik oluşturan trafolara yapılan resimler hem ilçeye renk kattı hem de ilçenin tarihini yansıtmaya ev sahipliği yapmış oldu. Bu çalışmayla küçük dokunuşlar yaparak şehre renk kattık."

Vatandaşlar da projeden duyulan memnuniyeti dile getirdi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Elektrik Kabinlerini BoyamaGörevlendirme Yapılan BelediyelerNusaybin
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5