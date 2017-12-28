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Tarihi "yerinde" öğreniyorlar

- Kilis'teki bir lisenin öğrencileri, tarih derslerini okul idaresince başlatılan "Dersi Mekanında Öğrenelim Projesi" kapsamında kentin tarihine ışık tutan mekanlarda işlemeye başladı - Öğrenciler tarih dersindeki Mercidabık Zaferi konusunu savaşın yaşandığı Yavuzlu köyünün meydanında işledi - İl Milli Eğitim Müdürü Alagöz: - "Burada görülmesi ve ziyaret edilmesi gereken birçok tarihi alan var. Biz bütün öğrencilerimizin bu fırsatları değerlendirerek bu alanları görmelerini, ziyaret etmelerini ve yerinde ders yapmalarını bekliyoruz"

Tarihi

KİLİS (AA) - İZZET MAZI - Kilis'te, Mübeccel-Suphi Yavaşça Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, tarih derslerini okul idaresince başlatılan "Dersi Mekanında Öğrenelim Projesi" kapsamında kentin tarihine ışık tutan mekanlarda işlemeye başladı.

Öğrenciler proje kapsamında, bu haftanın konusu olan Mercidabık Zaferi'ni, savaşın yaşandığı Yavuzlu köyündeki Mercidabık Meydanı'nda işledi.

Dersin ardından bölgede bulunan türbe ve cami gibi tarihi mekanları da ziyaret eden öğrenciler, yöre halkından bilgi aldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje kapsamında tarih konularının yerinde öğretilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Projenin başarılı olması halinde kent genelindeki diğer okullarda da uygulanacağını anlatan Alagöz, şunları kaydetti:

"Nasıl ki fiziği fizik laboratuvarında, biyolojiyi biyoloji laboratuvarında öğrenmeye çalışıyorsak, tarihi ve coğrafyayı da yerinde öğrenmek için bu yola başvurduk. Aynı zamanda Kilis peygamberler, sahabeler, evliyalar kentidir. Burada görülmesi ve ziyaret edilmesi gereken birçok tarihi alan var. Biz bütün öğrencilerimizin, öğretmenleri nezaretinde ve okul müdürümüzün bilgisi dahilinde fırsatları değerlendirerek bu alanları görmelerini, ziyaret etmelerini ve yerinde ders yapmalarını bekliyoruz."

Alagöz, proje kapsamında, siyer dersindeki "İlk Müslümanlar" konusunun da Talha bin Ubeydullah ile Zübeyr bin Avvam'ın kent merkezinde bulunan türbelerinde işleneceğine dikkati çekerek, Haçlı ordularına karşı kullanılan Ravanda Kalesi'nin de ziyaret edileceğini sözlerine ekledi.

- "Kalıcı öğrenme gerçekleşti"

Okulun Müdür Yardımcısı İbrahim Patoğlu da öğrencilere tarih şuurunu kazandırmak adına bazı ders konularını kendi mekanlarına gezi düzenleyerek işlediklerini söyledi.

Bu kapsamda Mercidabık Zaferi konulu dersi Yavuzlu köyünde işlediklerini anlatan Patoğlu, "Burada öğrencilerimiz tarih dersinde öğrendiklerini yerinde görme fırsatı buldu. Bu bilinçle kalıcı bir öğrenmenin gerçekleştiğini düşünüyoruz. Eminim ki çocuklarımız burada aldıkları bilgileri ömürlerinin sonuna kadar unutamayacaktır."diye konuştu.

Öğrencilerden Büşra Çağır da uygulanan yöntemin konunun daha iyi anlaşılması adına verimli olduğunu söyledi.

Sefa Düzgün ise tarihi yaşandığı yerde öğrenmenin kendilerine çok şey kattığını, bu nedenle mutlu olduğunu dile getirdi.

Güler Özdemir de 1. Selim'in neden "Yavuz" unvanı aldığını yerinde öğrendiğini ifade ederek, "Zaferin yaşandığı yerin Kilis'te olduğunu bilmiyordum. Buraya gelerek daha iyi öğrendim. Yavuz Sultan Selim'in ne kadar güçlü olduğunu öğrendim. Böyle bir padişahın torunu olduğum için çok mutluyum." dedi.

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Kilis"Dersi Mekanında Öğrenelim Projesi"Mercidabık ZaferiMübeccel-Suphi Yavaşça Sosyal Bilimler Lisesi
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