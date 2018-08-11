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Tarım ilaçları üreticisi Monsanto'ya 289 milyon dolar tazminat cezası

SAN FRANCISCO (AA) - ABD merkezli tarımsal biyoteknoloji şirketi Monsanto, 289 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edildi.California eyaletinde Monsanto şirketinin yabani otları yok etmek için kullanılan ilaçlarındaki glifosat maddesi nedeniyle...

Tarım ilaçları üreticisi Monsanto'ya 289 milyon dolar tazminat cezası

SAN FRANCISCO (AA) - ABD merkezli tarımsal biyoteknoloji şirketi Monsanto, 289 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edildi.

California eyaletinde Monsanto şirketinin yabani otları yok etmek için kullanılan ilaçlarındaki glifosat maddesi nedeniyle kan kanserine yakalandığı gerekçesiyle şirkete dava açan Dewayne Johnson, mahkemece haklı bulundu.

Johnson'ın kansere yakalanmasında Roundup ve Ranger Pro markalı kimyasal ilaçların etkisi olduğuna ve ilaçların üzerinde potansiyel sağlık tehlikesine ilişkin uyarı etiketi konulmadığına hükmeden jüri, marka sahibi Monsanto'nun, davacıya 289 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti.

Johnson, mahkeme kararının ardından basına yaptığı açıklamada, kendisine destek olan herkese teşekkür etti.

Johnson'ın avukatı, ABD genelinde Monsanto'ya açılmış benzer 4 bin dava bulunduğunu söyledi.

Monsanto sözcüsü Scott Partridge, glifosat maddesi ile kanser arasında bir ilişki olmadığını savunarak, temyize başvuracaklarını belirtti.

Partridge, şirket olarak Johnson ve ailesinin acısını paylaştıklarını ancak 40 yıllık güvenli kullanım geçmişi olan ürünlerini savunmayı sürdüreceklerini ifade etti.





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Anahtar Kelimeler:
RoundupMonsanto
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