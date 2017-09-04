Tarım işçilerine çadırda eğitim

AMASYA (AA) - MURAT DEMİRCİ - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesine çalışmak için gelen mevsimlik tarım işçileri için çadırda okuma yazma kursu açıldı.

Gümüşhacıköy Kaymakamlığı ile Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu tarafından bugüne kadar çeşitli nedenlerle okuma yazma öğrenemeyen 15 ile 30 yaş aralığındaki mevsimlik tarım işçileri için açılan kurs, işçilerin yaşadığı alanın yakınında kurulan çadırda veriliyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden gelen tarım işçileri, gündüz tarlalarda çalıştıktan sonra akşam çadırda verilen eğitimle okuma yazma öğreniyor.

Kurs eğitmeni Nadir Elibol, AA muhabirine, Gümüşhacıköy Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan Mevsimlik Tarım İşçileri Kurulunun kararı ile okuma yazma kurs açtıklarını belirtti.

Birinci kademede 120, ikinci kademede ise 180 saat sürecek kursun bitiminde okuma yazma öğrenen kursiyerlere ilkokul diploması vereceklerini belirten Elibol, "Kursumuzda okuma yazmanın yanı sıra temel matematik bilgileri ile Türkiye hakkında da bilgi veriyoruz." dedi.

Kursa katılanlardan bir çocuk annesi Kudret Kazan (30), Şanlıurfa'dan mevsimlik tarım işçisi olarak ailesiyle Gümüşhacıköy'e geldiklerini belirtti.

Gümüşhacıköy Kaymakamlığının tarım işçileri için okuma yazma kursu açtığını, kursu tamamlayanlara ilkokul diploması verileceğini öğrenince eşinin de desteği ile kursa katıldığını belirten Kazan, amacının okuma yazma öğrenerek ehliyet almak olduğunu anlattı.

Ailede sadece eşinin ehliyeti olduğunu belirten Kazan, "Bu okuma yazma kursunu bitirip diplomamı alarak ehliyet almak istiyorum. Eşimden başka ehliyeti olan yok. Her zaman yanımızda olmuyor. Hastalık olduğunda araba ile hastaneye gitmek gerekiyor, ehliyetim olmadığı için de aracı kullanamıyorum. Bu nedenle de okuma yazma öğrenip, diploma mı alıp, ehliyet alacağım." dedi.

Ailesinin kendisini okutmadığını söyleyen Kazan, bir çocuğu olduğunu belirterek, "Ailem 'kızlar okumaz' diye beni okutmadı. Okuma yazma bilmediğim için çok zorluk çektim. Kızımı ne olursa olsun okutacağım. Benim çektiklerimi çekmeyecek." diye konuştu.

Kursiyerlerden Emira Çınar (20) da mevsimlik tarım işçisi oldukları için sürekli çalıştıklarını, bu nedenle okuma şansının olmadığını, Gümüşhacıköy'de kendilerine okuma yazma öğrenme fırsatı sunulduğu için çok mutlu olduğunu dile getirdi.



