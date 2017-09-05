Tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 14 yaralı

MUŞ (AA) - Muş'ta tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 14 kişi yaralandı.
Bulanık ilçesinden aldığı tarım işçilerini Zonguldak'a götüren Mithat Uzundal yönetimindeki 09 KE 201 plakalı minibüs, merkeze bağlı Konukbekler beldesi civarında lastiğinin patlaması sonucu yoldan çıktı.
Takla atarak şarampole devrilen minibüsün sürücüsü Uzundal olay yerinde hayatını kaybetti, işçiler Cihan Demirol, Müslüm Yüksel, Devrim Demirci, Ünal Akdemir, Mehmet Yüksel, Sabahattin Uzundal, Serhat Ekici, Zeki Demirci, İsmail Uzundal, Yunus Uzundal, Jiyan Sönmez, İlhan Akdemir, İshak Demirci ile Adem Uzundal yaralandı.
Bölgeye sevk edilen ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.