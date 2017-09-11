Tarım işçilerinin çadırına otomobil devrildi: 7 yaralı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de tarım işçilerinin kaldığı çadırın üzerine otomobil devrilmesi sonucu 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.
İ.Ş. yönetimindeki 80 FR 153 plakalı otomobil, Osmaniye-Cevdetiye karayolu kenarındaki bamya tarlasında tarım işçilerinin kaldığı çadırın üzerine devrildi.
Kaza sırasında çadırda kahvaltı yaptıkları öğrenilen işçiler Fuat (39), Serhat (7), Hasan (12), Necla Çiftçi (35), Elif (12), İbrahim (10) ve Necla Ükünç (40) yaralandı. Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kazadan yara almadan kurtulan sürücü İ.Ş. gözaltına alındı.