Tarım işçilerinin ramazan mesaisi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta tarım işçileri, sıcaklığın arttığı ramazan ayında da tarlalarda çalışarak ekmek parası için mücadele ediyor.

Türkiye'nin dördüncü büyük ovası olan Elbistan Ovası'nda şeker pancarı ve ayçiçeği gibi ürünlerin çapasını yapan tarım işçileri, sahur sonrası geldikleri tarlalarda mesailerini öğle vaktine kadar sürdürüyor.

İşçilerden Paşa Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 60 yaşına geldiğini, ramazan demeden oruç demeden 20 yıldır tarlalarda çalıştığını söyledi.

Ramazan ayında da çalışmanın ayrı bir öneminin olduğunu ifade eden Özdemir, hem oruç tutup hem de çalışmak zorunda olduklarını anlattı.

Oruç tuttukları için işlerinden geri kalamayacaklarını anlatan Özdemir, "Ramazan ayında tarlaya sahurdan sonra geliyoruz ve saat 11 gibi çalışmayı bırakıyoruz. Aziz mübarek olan ramazan orucunu tutuyoruz ve ibadetimizi yerine getiriyoruz. Mübarek günlerde çalışıyoruz. 20 senedir tarlalarda çalışıyorum, ekmek davası." diye konuştu.

- "Oruç da yağışlar da iyi"



Saim Tanrıverdi ise ramazan ayında hem oruçlarını tuttuklarını hem de çalıştıklarını ifade etti.

Sabahın erken saatlerinde işe başladıklarını dile getiren Tanrıverdi, "Orucumuzu tutuyoruz öğlen saat 11.00 gibi eve gidiyoruz ve akşam iftara kadar dinleniyoruz." dedi.

Bu yıl yağışların da çok iyi olduğuna dikkat çeken Tanrıverdi, "Bu sene yağışlar iyi oldu. İnşallah ürünlerimiz de bereketli, verimli olur. Allah'ın izniyle bu sene iyi bir sene bekliyoruz. İnşallah hasat sonu iyi olur." diye konuştu.