Tarım Kredi Genel Müdürü Poyraz, AA Ekonomi Masası'na konuk olacak

ANKARA (AA) - Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, yarın Anadolu Ajansı (AA) Ekonomi Masası'na konuk olacak.
Poyraz, yarın saat 11.00'de başlayacak AA Ekonomi Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak, son dönemdeki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunacak.
Fahrettin Poyraz'ın açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak ve AA Finans'ın Twitter hesabından (@aa_finans) anlık takip edilebilecek.
AA Finans aboneleri programı "www.aafinans.com" üzerinden de canlı izleyebilecek.