Tarım sektörü temsilcilerini buluşturacak fuar

ANTALYA (AA) - Antalya'da "Tarım ve Teknolojinin Global Buluşması" temasıyla düzenlenen Growtech Eurasia 18. Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı, yerli ve yabancı 800 firmanın katılımı ile çarşamba günü kapılarını açacak.

Fuar direktörü Engin Er, yazılı açıklamasında, tarım sektörü temsilcilerini buluşturan fuarın, Antalya EXPO Center'da, tohumculuk, sera ve sulama teknolojileri, bitki besleme ve koruma, traktör ve tarım makineleri ile hayvancılık kategorilerinde gerçekleştirileceğini bildirdi. Yaklaşık 30 ülkeden 800 firma ve markanın katılacağı fuara 85 binin üzerinde ziyaretçi beklediklerini kaydetti.

Her yıl sektör için yaklaşık 700 milyon dolarlık iş hacmi oluşturduklarını belirten Er, Growtech Eurasia Uluslararası Tarım Fuarı ile eş zamanlı olarak Ticaret Bakanlığı öncülüğünde ve Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) koordinasyonunda Alım Heyeti Programı düzenleneceğini bildirdi.

Her yıl tarıma dair en son ve teknolojik gelişmelerin tanıtıldığı fuarın, bu yıl da çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yapacağını aktaran Er, Batı Akdeniz İhracatçıları Birliği (BAİB) Başkanı Hakkı Bahar, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Eroğlu, Sera Konstrüksiyon, Donanım ve Ekipman Üreticileri ve İhracatçıları Derneği (SERKONDER) Başkanı Bülent Aytekin'in de aralarında bulunduğu sektör temsilcilerinin, tarımın bugünü ve geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunacaklarını kaydetti.

Ayrıca Er, fuar kapsamında ATSO iş birliğiyle ATSO Growtech Tarım İnovasyon Ödülleri ile tarım sektöründe faaliyet gösteren özel sektör ve kamu kurumlarına, tarımsal üretimin katma değer kazanmasına ve sektörel farkındalık yaratan yenilikçi ürün ve hizmetlere destek verileceğini belirtti.

Fuar, 1 Aralık'a kadar devam edecek.