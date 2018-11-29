Tarım sektörünün büyük buluşması Growtech Eurasia Uluslararası Tarım Fuarı, Ziyarete Açıldı…

30’dan fazla ülkeden 800 firma ve markanın katıldığı, Çin, Güney Kore, Hollanda, İspanya ve Macaristan’ın ülke olarak milli katılım sağladığı Fuara, rekor düzeyde 160 ülkeden online ziyaretçi kaydı yapıldı. 1 Aralık’a kadar ziyarete açık kalacak Growtech Eurasia 85000’den fazla ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanıyor.



Growtech Eurasia 18. Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı, 28 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında Antalya Expo Center’da ‘Tarım ve Teknolojinin Global Buluşması’ ana temasıyla düzenleniyor. 50 bin m2 alanda ‘Tohumculuk’, ‘Sera ve Sulama Teknolojileri’, ‘Bitki Besleme ve Koruma’, ‘Traktör ve Tarım Makinaları’ ile ‘Hayvancılık’ olmak üzere toplam 5 kategoride düzenlenen fuara bu yıl 30’dan fazla ülkeden 800 firma ve marka katılım sağlıyor.







160 ülkeden rekor düzeyde online ziyaretçi kaydı…

Dünyanın en büyük örtü altı tarım sektörü (seracılık) fuarı Growtech Eurasia Uluslararası Tarım Fuarı’nın 18 yıldır seracılığı başkenti Antalya’da düzenlendiğini belirten Growtech Fuar Direktörü Engin Er, “Growtech her zaman uluslararası katılımcı ve ziyaretçi sayısının yüksekliği ve oluşturduğu iş hacmiyle öne çıkan bir fuar. Bu yıl uluslararası katılımcı ve marka sayımızın yüksekliğinin yanısıra fuar öncesinde 160 ülkeden rekor düzeyde online ziyaretçi kaydı aldık. Dünya genelinde 193 ülke bulunduğu düşünülürse; Growtech’in bu yıl da rekorlara imza atacağını söyleyebiliriz. En çok ziyaretçi kaydı aldığımız ülkeler sırasıyla, Hindistan, Cezayir, Mısır, Fas, İran, Ürdün, Irak, Tunus ve Filistin.” dedi.



Ulusal, Yerel ve Uluslararası Basın Growtech Tarım Fuarını Takip Ediyor…

Ulusal ve yerel basınla birlikte bu yıl Macaristan, Ukrayna, Gürcistan, İsrail, Sırbistan ve Irak’tan uluslararası basının da fuarı takip ettiğini açıklayan Growtech Fuar Direktörü Engin Er şöyle devam etti: “Çin, Güney Kore, Hollanda, İspanya ve bu yıl ilk kez Macaristan ülke olarak milli katılımla Growtech’de olacaklar. T.C. Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğünde ve BAİB koordinasyonunda Growtech Eurasia Uluslararası Tarım Fuarı ile eş zamanlı olarak Alım Heyeti Programı’ne ev sahipliği yapıyoruz. Azerbaycan, Bahreyn, Kırgızistan, Kosova, Lübnan, Sudan, Suudi Arabistan, Tunus, Moldova ve Ürdün'den 29 firma programa katılıyor. Bunun yanı sıra bu yıl birçok ülkeden bağımsız heyet ve dernekler fuarımızı ziyaret ediyorlar. Örneğin dünyada seracılık konusunda en büyük yatırım yapan ülkeler olan Rusya ve Özbekistan’dan yatırımcı heyetler alım yapmaya Growtech fuarına geliyorlar. ”



Sektöre dair en yeni ve teknolojik gelişmeler Growtech’de konuşulacak…

Her yıl tarıma dair en son ve teknolojik gelişmelerin tanıtıldığı Growtech Uluslararası Tarım Fuarı, bu yıl çok sayıda etkinliğe de evsahipliği yapacak. Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen ve büyük ilgi gören Tarım Sohbetleri’nin ikincisi 29 Kasım Perşembe günü Growtech Etkinlik Alanı’nda yapılacak. Etkinlikte Batı Akdeniz İhracatçıları Birliği Başkanı(BAİB) Başkanı Hakkı Bahar, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Eroğlu, Sera Konstrüksiyon, Donanım ve Ekipman Üreticileri ve İhracatçıları Derneği (SERKONDER) Başkanı Bülent Aytekin, Yüksel Tohum İş Geliştirme Müdürü Ziya Yıldız gibi önemli isimler, sektörün bugünü ve geleceğini konuşacak.









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