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"Tarım ve Hayvancılık Fuarı"na yabancılardan ilgi

- Diyarbakır'da düzenlenen, 115 firmanın yer aldığı "10. Orta Doğu Tarım, Hayvancılık, Tavukçuluk ve Süt Endüstrisi Fuarı"na Irak, İran, Gürcistan, Kamerun ve Ürdün'den gelen heyetler de katılıyor - Ürdün'den İssa Qutishat: - "Dışardan gelenler için Diyarbakır ve Türkiye yatırım açısından iyi bir yer. Vergi indirimleri çok cazip. Türkiye çok güçlü ve güvenilir bir ekonomiye sahip. Yatırım için çok uygun görüyoruz" - Kamerun'dan iş kadını Jacqueline Tıentcheu: - "Türkiye ile ticaretimizi geliştirmek istiyoruz"

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da düzenlenen, "10. Orta Doğu Tarım, Hayvancılık, Tavukçuluk ve Süt Endüstrisi Fuarı"na yabancı heyetler ilgi gösteriyor.

Diyarbakır Fuar ve Kongre Merkezi'nde TÜYAP ve Türk Tarım Alet ve Makineleri İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR) iş birliğiyle düzenlenen, açılışı önceki gün yapılan fuar sürüyor.

15 firmanın yer aldığı fuar, Irak, İran, Gürcistan, Kamerun ve Ürdün'den gelen heyetlere de ev sahipliği yapıyor.

Ürdün heyetinden İssa Qutishat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Ürdün Büyükelçisi'nin davetiyle fuara katıldığını, tarımda kullanılan makineleri incelediklerini söyledi.

Qutishat, fuardan çok memnun kaldığını belirterek, çok zengin ürün çeşidi olduğunu aktardı.

"Dışardan gelenler için Diyarbakır ve Türkiye yatırım açısından iyi bir yer. Vergi indirimleri çok cazip. Türkiye çok güçlü ve güvenilir bir ekonomiye sahip. Yatırım için çok uygun görüyoruz." diyen Qutishat, gıda endüstrisiyle ilgili yatırım yapmayı planladıklarını dile getirdi.

Qutishat, "Türkiye'nin ekonomisini kötülemeye çalışanlar var ama öyle değil, Türkiye'nin güçlü bir ekonomisi var. Bu fuar için özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Türkiye Müslüman ülkelere liderlik ediyor, yön veriyor." diye konuştu.

Türkiye'nin insani yardımlara öncülük ettiğini belirten Qutishat, Türkiye'nin savaştan kaçan çok sayıda Suriyeli'ye kucak açtığını vurguladı.

- "Türkiye ile ticaretimizi geliştirmek istiyoruz"

Kamerun'dan gelen iş kadını Jacqueline Tıentcheu, fuara katılmaktan memnun olduğunu, bu tür fuarların ülkeler arasında ticaretin artmasına katkı sunduğunu söyledi.

"Kamerun'da Türkler rahat bir şekilde ticaret yapabiliyorlar. Biz bu ilişkiyi güçlendirmek için buradayız." ifadelerini kullanan Tıentcheu, şunları kaydetti:

"Türkiye ile ticaretimizi geliştirmek istiyoruz. Tarım için makinelere ihtiyacımız var. Burada da makine çok. Bunları transfer etmek istiyoruz. Türkiye çok gelişmiş bir ülke. Bizleri çok sıcak karşıladılar. Sizi temin ederim ki sizler de Kamerun'a geldiğiniz zaman kendinizi evinizde gibi hissedeceksiniz. Kollarımızı Türkler için açıyoruz. Türkiye'de çok iyi bir potansiyel ve pazar var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Afrika'ya yaptığı ziyaretlerden de çok memnun kaldığımız için buraya geldik. Cumhurbaşkanına ilgileri için çok teşekkür ediyorum."

TÜYAP Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürü Mehmet Velat Ektirici, fuara 100 bini aşkın katılım beklediklerini aktardı.

Fuara tarım sektöründe faaliyet gösteren 115 firmanın katıldığını dile getiren Ektirici, "Yabancı menşeli olup, yurt içindeki temsilcilikleri aracılığıyla katılan firmalar da var. Fuara Irak, İran, Gürcistan, Kamerun ve Ürdün gibi ülkelerden ziyaretçilerimiz geldi. Buradaki üreticilerimizle yurt dışından gelenleri yan yana getirip, ticaret yapmalarını sağlamaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

İhracatın artmasını istediklerini belirten Ektirici, fuarların bölge ve ülke ekonomisine sunduğu katkılara işaret etti.

Ektirici, ihracatın önem arz ettiği bir dönemde, bu tür organizasyonların bu amaca destek sunduğunu sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
10. Ortadoğu Tarım Hayvancılık Tavukçuluk Ve Süt Endüstrisi FuarıDiyarbakır
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