Tarım ve kırsal kalkınma destekleri

ANKARA (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, IPARD-II Programı 3. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında 1,5 milyar lira hibe talebi olan 3 bin 651 projeyi teslim aldıklarını bildirdi.

Fakıbaba, IPARD-II Programı 3. Çağrı kapsamındaki proje başvurularıyla ilgili açıklama yaptı.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından Avrupa Birliğine (AB) Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı (IPARD) Programı kapsamında, bir kısmı ulusal fonlardan oluşan AB kırsal kalkınma hibelerini 2011'den itibaren yatırımcılara kullandırdıklarını belirten Fakıbaba, süt ve et üreten hayvancılık işletmeleri, süt, et, meyve-sebze ve su ürünleri işleme tesisleri ile kırsal alanda çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesine yönelik projeleri, TKDK tarafından IPARD programında belirlenen 42 ilde desteklediklerine dikkati çekti.

Bugüne kadar IPARD-I Programı ile yaklaşık 11 bin projeye 3,2 milyar lira hibe desteği sağladıklarını aktaran Fakıbaba, şöyle devam etti:

"Bu hibelerle kırsalda 7 milyar liralık yatırım hayata geçirildi ve 60 bin yeni istihdam oluşturuldu. 2016'da başlayan IPARD-II Programı kapsamında 21 Aralık 2017'de 3. Çağrı İlanı'na çıkıldı. Bu çağrı doğrultusunda süt ve et üreten hayvancılık işletmeleri ile çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi kapsamındaki tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği, arıcılık, zanaatkarlık ve yöresel ürünler, kırsal turizm, kültür balıkçılığı ve yenilenebilir enerji gibi sektörlerde başvuru kabul işlemleri tamamlandı. Geçen ay itibarıyla kabul işlemleri tamamlanan çağrıyla toplam 3 bin 651 proje teslim alındı. Teslim alınan bu projelerin toplam hibe talebi 1,5 milyar lira, toplam yatırım tutarı 3 milyar liradır. Projelerin 926'sı süt ve et üretimi sektöründen, 2 bin 725'i ise çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi sektöründen alındı."

Projelerin incelenmesinin TKDK'ye bağlı 42 il koordinatörlüğü tarafından yapılacağına işaret eden Fakıbaba, kontrol, değerlendirme ve proje seçim sürecinin tamamlanmasından sonra desteklenmeye hak kazanan proje sahiplerinin kamuoyuna duyurulacağını bildirdi.

Fakıbaba, şunları kaydetti:

"Projelerin değerlendirme sürecinde kadın ve gençlerimizin projelerine pozitif ayrımcılık yapıyoruz. IPARD kapsamında daha çok projenin desteklenmesi hedefi çerçevesinde, 3. Çağrı bütçesi göz önüne alındığında TKDK'ye sunulan projelerin önemli bir kısmının destek kapsamına alınacağını öngörüyoruz. Önümüzdeki dönemde IPARD-II Programı kapsamında çıkılacak yeni başvuru çağrılarıyla kırsal kalkınmaya yönelik yatırımları desteklemeye devam edeceğiz."