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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Adıyaman'da

ADIYAMAN (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adıyaman'da partisinin il teşkilatı üyeleriyle bir araya geldi, belediyeyi ziyaret etti, tarım ve hayvancılık sektörü temsilcileriyle görüştü.Bakan Pakdemirli ile beraberindeki AK...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Adıyaman'da
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ADIYAMAN (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adıyaman'da partisinin il teşkilatı üyeleriyle bir araya geldi, belediyeyi ziyaret etti, tarım ve hayvancılık sektörü temsilcileriyle görüştü.

Bakan Pakdemirli ile beraberindeki AK Parti Adıyaman milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Muhammed Fatih Toprak ve Yakup Taş, bir otelde AK Parti İl Teşkilatı üyeleriyle bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Pakdemirli, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'yu makamında ziyaret etti.

Ziyarette, emekli belediye fen işleri müdürü Mahmut Nedim, Pakdemirli'ye, babası Ekrem Pakdemirli'nin bakanlık yaptığı dönemde Adıyaman'da çekilen bir fotoğrafını hediye etti.

Pakdemirli, daha sonra belediye önünde çiftçilere zeytin fidanı dağıtttı.

Filistin Caddesi'ndeki esnafı ziyaret eden Pakdemirli ve beraberindekiler, ziraat odasına geçerek tarım ve hayvancılık sektörü temsilcileriyle bir araya geldi.

Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

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AdıyamanTarım Ve Orman Bakanı Bekir PakdemirliZiyaret
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