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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Azerbaycan'da

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edildi

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Azerbaycan'da
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BAKÜ (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin her alanda başarılı şekilde geliştiğini vurgulayarak, tarım alanının iş birliğini genişletmek için büyük potansiyele sahip olduğunu bildirdi.

Tarım sektörünün gelişmesine büyük önem verdiklerini, bunun ekonominin çeşitlendirilmesi açısından önemli olduğunu vurgulayan Aliyev, Türkiye'nin tarım sektöründeki kazanım ve tecrübelerinin Azerbaycan'da ciddi ilgiyle karşılandığını kaydetti.

Bakan Pakdemirli de Aliyev'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti.

Azerbaycan'a tarım ve gıda endüstrisi alanında çalışan iş adamlarının dahil olduğu delegasyonla geldiğini belirten Pakdemirli, yarın yapılacak Azerbaycan-Türkiye İş Forumu'nun ilişkilerin daha da geliştirilmesi açısından önem taşıdığını ifade etti.

- Pakdemirli-Babayev görüşmesi

Bakan Pakdemirli, temasları kapsamında Azerbaycan Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev ile de bir araya geldi.

Görüşmede iki ülke arasında ormancılık, orman yangınlarına karşı mücadele, balıkçılık gibi konularda iş birliği ve tecrübe paylaşımı olanakları konuşuldu.

Pakdemirli, Türkiye'nin ormancılık ve orman yangınlarına karşı mücadele konusunda büyük tecrübeye sahip olduğunu, bu tecrübeyi Azerbaycan'la paylaşmaya hazır olduklarını belirtti.

Bakan Babayev, bugüne kadar Türkiye'nin desteğiyle çok sayıda proje gerçekleştirdiklerini aktararak, bunun için Türkiye devleti ve yetkililerine teşekkürlerini iletti.

Pakdemirli, Bakü temasları kapsamında şehitlikleri de ziyaret etti.

Pakdemirli ilk önce merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in mezarına ziyarette bulundu.

Daha sonra 20 Ocak Şehitleri'nin bulunduğu Bakü Şehitler Hıyabanı'nda şehit mezarlarına karanfil bırakan Pakdemirli, Ebedi Ateş Anıtı'na çelenk sundu.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral'ın eşlik ettiği Pakdemirli, Bakü Türk Şehitliği'ni ziyaret ederek şehitlik anıtına çelenk bıraktı.

Bakü'yü Ermeni çeteleri ve Bolşevik birliklerinden kurtaran, "Kafkas İslam Ordusu" ismi verilen Osmanlı ordusunun şehit askerlerinin temsili mezarlarına çiçek bırakan Pakdemirli, şehitler için dua etti.





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Anahtar Kelimeler:
İlham AliyevTarım Ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
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