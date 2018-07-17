Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Yozgat'ta

YOZGAT (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Yozgat'ın Kadışehri ilçesindeki Türkiye'nin en büyük meyve bahçelerinden biri olan Kabalı Meyve Bahçesi'nde incelemede bulundu.

Köylülerin arazilerinin birleştirilmesiyle oluşturulan meyve bahçesini gezen Pakdemirli, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç ve yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Pakdemirli, Kabalı köyündeki güzel bir örneği görmeye geldiklerini söyledi.

Kabalı köyünde 5 bin 500 dönüm arazinin birleştirildiğini hatırlatan Pakdemirli, "Burada şunu görüyoruz; eskiden köylünün arazilerinden elde ettiği gelir çok düşük. Şu an yüksek bir gelir elde ediyorlar. Tabii göreceli yüksek bir gelir. Dönüm başına 250-300 liraya yakın bir para alıyorlar. Eskiden 10 dönümünü bir torba un değerinde kiraladıkları arazilerine, arpa buğday ekeceklerine şimdi tüm haklarını şirkete devrederek iyi gelir elde ediyorlar. Bu şirket içinde köyde çalışarak ve köyün de boşalmamasını sağlayarak güzel bir örnek sergiliyorlar." diye konuştu.

Pakdemirli, bu çalışmanın örnek alınması ve bu modelin geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Bakanlık olarak, bu modeldeki faaliyetlerin nasıl destekleneceği konusunda çalışacaklarını ifade eden Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Bakanlığımız burayı biliyor zaten, ben de kendim görmek istedim. Bu ve bunun gibi projeler konusunda Bakanlığımız, önünü açma konusunda her türlü desteği verecek. Zaten desteklerle ilgili önümüzdeki günlerde bir çalışmamız olacak. Bu çalışmayı yaparken bu büyük toplulaşan, bir araya gelip birlikte iş yapan işletmelerle ilgili de neler yapabiliriz, onlara nasıl ekstra destek verebiliriz, bunları düşünüyor olacağız, planlıyor olacağız. Sosyolojik olarak da köylerimizin boşalmaması gerekiyor. Bu anlamda aslında güzel bir örnek olmuş. Aynı evden burada çalışanları gördüm. Yozgat'ta, Kabalı köyünde bu şartlarda yaşayanlar için büyük bir gelir demek. Büyük bir refah demek. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Bu modeli ve bunun gibileri mutlaka bizim çoğaltıyor olmamız lazım."