KAYSERİ (AA) - Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, "Küçükbaş hayvan ve süt sığırında hayvan varlığında Avrupa'da birinci sıradayız. Büyükbaş hayvan varlığında ise Fransa'dan sonra ikinciyiz." dedi.

Aksu, Kayseri Ticaret Odasında düzenlenen Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, küresel ölçekte tarım, hayvancılık ve gıda sektörünün öneminin giderek arttığını söyledi.

Türkiye'nin tarımsal hasılada Avrupa'da 1. sırada, dünyada da 7. sırada yer aldığını belirten Aksu, tarımsal toprak varlığında ise dünyada 17. sırada olduğunu dile getirdi.

Bu rakamların Türkiye'nin topraklarını iyi değerlendirdiğinin göstergesi olduğuna dikkati çeken Aksu, şunları kaydetti:

"Bir devlet için gıda ve tarım ihtiyacı önümüzdeki süreçte savunma sanayisinden daha da önemli hal alacak. Dünyayı doyuran, dünyanın lider ülkesi olacağını çok net şekilde söyleyebiliriz. Tarımı olmayan ülkeler balkonsuz eve benzeyecek, bir şeyi eksik olacak. Küçükbaş hayvan ve süt sığırında hayvan varlığında Avrupa'da birinci sıradayız. Büyükbaş hayvan varlığında ise Fransa'dan sonra ikinciyiz. Kayseri'de 2002'den bugüne büyükbaş hayvan varlığı yüzde 100 artmış. Küçükbaş hayvan varlığı ise yüzde 55 artmış. Mera düzenlemeleriyle bu rakamı artıracağız."

- "Cep telefonunuzdan hayvanınızın sağlığıyla ilgili bilgi alabileceksiniz"

Yapay zekayla çalışan hayvan kulak küpesini hizmete sunacaklarını belirten Aksu, "Bu küpeyle cep telefonunuzdan artık hayvanınızın sağlığıyla, ne yediğiyle ilgili bilgi alabileceksiniz." dedi.

Aksu, Türkiye'de tarım desteğinin son 16 yılda yüzde 800 artışla 1,8 milyar liradan 16,7 milyar liraya ulaştığına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye olarak çok ciddi noktalarda desteklerimiz var. Bunların Kayseri'ye de hissettirilir seviyeye ulaşmasını sağlayacağız. Kayseri'de 2004 yılında 722 milyon olan tarımsal hasılamız, 2017 yılında 4 kat artmıştır. Kayseri'miz yalnızca sanayi değil, bir tarım şehridir. Türkiye'deki elma üretiminin yüzde 5'i Yahyalı'ya ait. Türkiye'deki çilek fidelerinin yüzde 60'ı Kayseri'de üretiliyor.

Yerli ürünlerimiz Yamula patlıcanı ve Cırgalan biberi ıslah çalışmalarına devam ediyoruz."

- "Orman varlığını artıran nadir ülkelerdeniz"

Bakan Yardımcısı Aksu, Türkiye'nin orman varlığının 1,5 milyon hektar arttığını, orman varlığını artıran nadir ülkeler arasında yer aldıklarını dile getirdi.

Türkiye'nin kısa süre önce milli elektrikli traktörünü tanıttığını anımsatan Aksu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Tanıttığımız traktör tamamen bizim tarafımızdan yapılan yerli ve milli bir proje. Yüzde 100 Türk mühendislerinin oluşturduğu bir proje. Bu projeyle 45 dakikalık şarjla 7 saat çalışacak. Çiftçilerimizi mazot parasından kurtarmak amaçlı hazırlanan bir projedir. Daha çok üreteceğiz, daha çok kazanacağız. Türkiye, dünyanın tarım merkezi haline gelecek.

Ülkemizdeki süt üretimimiz yüzde 46 artışla 8,4 milyon tondan 20,7 milyon tona ulaşmıştır. Kayseri'de de yüzde 190 artmıştır."

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın da kentin tarım ve hayvancılıkta gereken desteği alması için çalıştıklarını vurguladı.

Bakanlığın bünyesindeki kurumların genel müdürleri ile Kayseri'ye gelmesinin memnuniyet verici olduğunu belirten Günaydın, toplantının verimli geçmesini diledi.

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy da toplantıda iletilecek sorunlara tatmin edici çözümler bulunacağını ümit ettiklerini söyledi.

Kentin tarım ve hayvancılığıyla ilgili bilgi veren Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış da çeşitli sorunları ve taleplerini paylaştı.

Bağlamış, Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) desteklerinden Kayseri'nin yararlanamadığını kaydederek, bu konuda destek istedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin de kentin yumurta üretiminde 4. sırada yer aldığını, ihraç edilen 3 yumurtadan birinin Kayseri'de üretildiğini söyledi.

Şahin, kabak çekirdeği üretiminde ilk sırada yer alan Kayseri'nin sanayi ve ticaret şehri olmasının yanı sıra tarım şehri de olduğunu sözlerine ekledi.

Toplantıya çok sayıda üretici ve iş insanı katıldı.

