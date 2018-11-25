Tarımsal atıklar ambalaja dönüşecek

DENİZLİ (AA) - SEBAHATDİN ZEYREK - Denizli'de bir firma, tarımsal atıklardan elde ettiği selülozla ambalaj malzemesi geliştirdi.

Organize Sanayi Bölgesi'nde Abalıoğlu Holding bünyesinde 1972 yılında kurulan Dentaş Kağıt Sanayi AŞ'nin oluklu mukavvayla başladığı ambalaj serüveni, yumurta viyolü ardından da endüstriyel üretimle devam etti.

Fabrika bünyesinde 1 milyon dolar yatırımla kurulan laboratuvarda ise ambalaj sektörüne yönelik Ar-Ge çalışmaları yürütülüyor. Bu kapsamda uzun süredir geri dönüşüm üzerine çalışmalar yapan firma, tarımsal atıklardan selüloz numune üretmeyi başardı. Denemelerden olumlu sonuçlar elde eden şirket, ham maddesi saman olan selülozla ambalaj malzemenin seri üretimine geçmeyi hedefliyor.

Firmanın Ar-Ge Müdürü Engin Sarıkaya, AA muhabirine, başta yumurta üreticileri olmak üzere otomotiv, ev elektronik, medikal ve gıda endüstrisi alanında kalıplanmış selülozik ambalaj üretimi yaptıklarını söyledi.

Avrupa'nın 4'üncü büyük viyol (yumurta koruma kabı) üreticisi olduklarını dile getiren Sarıkaya, bunun dışında endüstriyel, sebze ve meyve ambalajlama çözümlerine de cevap verdiklerini vurguladı.

Teknolojiyi dışarıdan alan değil, üreten firma haline geldiklerine işaret eden Sarıkaya, şöyle konuştu:

"Laboratuvarda selüloz kimyasıyla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Tamamen geri dönüşümü sağlanabilen ve sürdürülebilirliği olan bir madde. Bu anlamda tarımsal atıklar da bizim için önemli. Mısır sapı, pirinç çeltiği, saman ve pamuk sapları var. Biz bunlara gelecekte nasıl katma değer katarak ve değer vererek ürüne dönüştürebiliriz onun araştırmalarını yapıyoruz. Şu anda samanı denedik. Samandan kalıplanmış selülozik ambalajın kullanılabileceğini test ettik. Yaklaşık yüzde 50 oranında mevcut ham maddemizi samanla ikame edebileceğimizi de test ettik. Samandan selülozik numuneler ürettik. Bununla ilgili numuneler de hazırlayıp testler yaptık. Ham maddesi saman olan viyolleri önümüzdeki yıllarda hayata geçirme potansiyeli görüyoruz."

Sarıkaya, gelecek yıllarda geri dönüşüm ile ilgili yeni bir pilot tesis kuracaklarını sözlerine ekledi.