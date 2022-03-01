TARIMSAL BÜYÜMEYE ODAKLANMALIYIZ

Türkiye ekonomisinin 2021 yılının dördüncü çeyreğinde yüzde 9,1; 2021 yılının tamamında ise yüzde 11 büyümesinin önemli bir başarı olduğunu belirten Ali Kopuz, “Dünya zor zamanlardan geçerken yakalanan bu büyüme rakamlarının büyük önemi var. Ancak önümüzdeki dönem için yeni senaryolar planlamamız gerekiyor. Zira sanayide yakalanan yüzde 16’lık büyüme, yeni dünya düzeninde bizim için yeterli olmayacaktır. Ana odağımız artık rakamsal değil tarımsal büyüme olmalıdır” dedi.

Küresel ticarette risklerin zaman zaman arttığına dikkat çeken İSTİB Başkanı Ali Kopuz, “Bugün, tam da böyle bir dönemdeyiz. Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim savaşa dönüşmüş durumda. Savaş durumunda ekonomik yapı hızla kırılgan hale dönüşür. SWIFT sisteminden çıkarmak ve Rusya Merkez Bankası ile işlem yasağı gibi Rusya’ya karşı açıklanan yaptırımlarla beraber hem Rusya’nın hem de Rusya ile iş yapan ülkelerin ticareti büyük sekteye uğrayacak.

Rusya ve Ukrayna ile ticaretimizde ise gıdanın özel bir yeri var. Un, makarna ve bisküvi ihracatımızın temel ham maddesi olan buğdayın, ithal ettiğimiz kısmının yüzde 85’ini Rusya ve Ukrayna’dan alıyoruz. Savaş nedeniyle üretimin sekteye uğraması, hububat ithalatı için yeni pazar arayışlarına yönelmek zorunda kalacağımızın göstergesi. Bu da en azından lojistik maliyetimizin artacağı anlamına geliyor. Öte yandan bu savaş ilk gününden itibaren buğday fiyatlarında artışa yol açtı bile. Savaşın sürmesi, Ukrayna ve Rusya üretiminin düşmesi gibi riskler fiyatların daha da artmasına yol açabilir.

Türkiye kendi kendine yeten bir ülkedir. Bu yüzden iç pazardaki buğday arzında sıkıntı yaşanmayacağını düşünmekle beraber, tarım sektörünün yüzde 2,2 daralması hızla çözüm bulunması gereken bir sorundur.

Bu sorunun savaştan önce de farkında olan Hükümetimiz art arda yeni tedbirler alıyordu. Tarımsal destekleri artırmak, kuraklıkla mücadele stratejileri geliştirilmesi ve teknolojik üretime ek destekler sağlanması, hep bu doğrultuda çözümlerdir. Dövizdeki belirsizlik dolayısıyla artan tarımsal girdi fiyatlarının üretime engel olmaması için yapılan çabaların süreceğine inanıyoruz. Ancak bu çabalara ek olarak uzun vadeli stratejilerin belirlenmesi ve hayata geçirilmesi de kaçınılmazdır” dedi.

İSTİB Başkanı Ali Kopuz, tarımın önümüzdeki yıllarda öneminin artacağının artık herkes tarafından bilinen bir gerçek olduğuna dikkat çekerek, “Son yaşanan gelişmeler, bu durumu sadece kanıtladı. Bu yüzden tarım sektörünün geleceğini garanti altına almanın ülkenin geleceğini garanti altına almak anlamına geldiğini idrak etmemiz ve planlarımızı buna göre şekillendirmemiz dışında bir seçenek bulunmuyor” dedi