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Tarkan'ın konserine yoğun ilgi

İSTANBUL (AA) - Ünlü pop şarkıcısı Tarkan, "Tarkan Zamanı" konserlerinin ilkinde sevenleriyle buluştu.Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'ndeki konserde sahne alan sanatçı, çok heyecanlı olduğunu söyleyerek, "Merhaba canlarım. Hoş...

Tarkan'ın konserine yoğun ilgi

İSTANBUL (AA) - Ünlü pop şarkıcısı Tarkan, "Tarkan Zamanı" konserlerinin ilkinde sevenleriyle buluştu.

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'ndeki konserde sahne alan sanatçı, çok heyecanlı olduğunu söyleyerek, "Merhaba canlarım. Hoş geldiniz şarkılar dünyamıza. Günlerdir prova yapıyoruz. Dolunaydan ben de etkileniyorum. İnanıyorum. Sizleri gördüm içim açıldı tabii. İnanıyorum ki çok güzel zaman geçireceğiz. Ufak tefek aksamalar bazen oluyor. Hoş görün lütfen. Önemli olan bence aramızdaki bu güzel sinerji ve enerji." dedi.

Kendisinin utangaç biri olduğunu dile getiren sanatçı, "Sahneye çıktığımda önce birkaç şarkı rahatlamam için süre gerekiyor. Sonra bir açıldığımda beni tutabilene aşk olsun." ifadesini kullandı.

Tarkan, "10" adlı albümündeki "Yolla" şarkısının yanı sıra "Çay Simit", "Sevdanın Son Vuruşu", "Dudu", "Her Şey Fani", "Kış Güneşi", "Şıkıdım" ve "Çok Ağladım"ın da aralarında bulunduğu eski ve yeni şarkılardan oluşan bir repertuvarı yorumladı.

Merdiven boşluklarının dahi yoğun ilgi nedeniyle dolu olduğu konserde, ışık, lazer ve ateşin kullanıldığı bir gösteri sunuldu.

Sanatçıya sahnede, davulda Volkan Öktem, bas gitarda Alp Ersönmez, akustik gitarda Ayhan Günyıl, klavyelerde Matthew Erdem ve Serhat Ersöz, perküsyonda Mehmet Akatay, İsmail Darıcı ve Tunç Çakırgeri, vokallerde Altay Oktar ve Murat Aziret eşlik etti. Orkestranın şefliğini ise elektro gitarıyla performans sergileyen Can Şengün yaptı.

"Tarkan Zamanı" konserleri kapsamında sanatçı 8, 9, 11, 12, 14 ve 15 Eylül'de yeniden konser verecek.


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