"Tarla mesaisi"ne ramazanda mola yok

KIRKLARELİ (AA) - Hava sıcaklığının zaman zaman 30 dereceyi bulduğu Kırklareli'de köylü kadınlar, ramazan ayında sıcak havaya aldırış etmeden tarlalarda çalışarak aile bütçelerine katkı sağlamaya devam ediyor.

Asilbeyli köyünde kadınlar, ramazan ayında sıcak havalara aldırmadan tarlalarda çapa yapıyor.

Gün ışımasıyla tarladaki görev yerlerinde hazır bulunan kadınlar, güneşin en dik olduğu saatlerde ağaç gölgelerinde dinleniyor, güneşin etkisi geçince çapayı yeniden ellerine alıyor.

Sıcak havadan şapka ve tülbent ile korunmaya çalışan kadınlar, günün yorgunluğuna rağmen hane halkı için mesailerine evde iftar sofrası hazırlayarak devam ediyor.

Tarlada çalışan Gülsevim Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zaman zaman sıcak hava ve oruç nedeniyle zorlandıklarını ancak Allah'ın kendilerine yardım ettiğini söyledi.

Sıcaktan bunaldıkları zamanlarda gölgede dinlendiklerini belirten Ateş, tüm zorluklara göğüs gererek sabırla oruçlarını tuttuklarını söyledi.

Hava sıcaklıklarının son günlerde arttığına işaret eden Ateş, her şeye rağmen oruçlarını tutmaya çalıştıklarını aktardı.

Açlık hissinin yanı sıra susuzluk nedeniyle çok zorlandıklarını dile getiren Ateş, "Ramazanda hem oruç tutuyoruz, hem çalışıyoruz. Ne yapabilirsin? Geçim derdi. Sabahın ilk ışıklarında başladığımız mesaimizi, akşam karanlığında bırakıyoruz. Bir yandan sıcak hava, bir yandan da oruç; çok zorlanıyoruz. Allah her zorluğa bir kolaylık veriyor. Serinlemek ve rahatlamak için sık sık suyla elimizi, yüzümüzü yıkıyoruz. İftarda da en çok su tüketiyoruz." diye konuştu.

Hanife Kahya da aile bütçelerine katkı sağlamak amacıyla çalıştıklarını belirtti.

Oruç tutarak kendilerini huzurlu hissettiklerini ifade eden Kahya, işlerini tüm zorluklara rağmen severek sürdürdüklerini kaydetti.