Tarsus'ta erkenci narın hasadına başlandı

MERSİN (AA) - Türkiye'nin nar üretiminde önemli bir yere sahip olan Mersin'in Tarsus ilçesinde erkenci narın hasadına başlandı.

Tarsus Ziraat Odası Başkanı Ali Ergezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, erkenci narın kilogramının dalında 1 liradan alıcı bulduğunu söyledi.

Birkaç yıl önce dikilen yeni çeşit erkenci narın bu yıl meyve vermeye başladığını belirten Ergezer, yaklaşık 400 bin tonluk üretimiyle Türkiye'nin İran'dan sonra dünyanın en çok nar üreten ikinci ülkesi olduğunu aktardı.

Tarsus ve çevresinde nar üretim alanlarını artırdıklarını vurgulayan Ergezer, "Bugüne kadar Hicaz narı ekilirken, artık daha erkenci ve daha uzun süre dayanıklı nar çeşitlerini yetiştirmeye başladık. Sezonun ilk narının hasadına başlandı. Tarsus'ta nar üretimi 250 bin tonun üzerinde. Dünyada 1 milyon 350 bin ton nar üretiliyor. Türkiye'de ise üretim miktarı 350 bin ile 400 bin ton arasında. Bu rakamların 250 bin tonluk bölümü Tarsus'ta üretilmekte." diye konuştu.

Tarsus ve civarında nar üretiminin 1997 yılında başladığını anımsatan Ergezer, "Dünyaya hitap edecek şekilde kaliteli ve verimli nar üretiyoruz. Şu an ihracata yönelik olarak erkenci olarak nitelendirdiğimiz ürünlerin hasadına başlandı. Bölgemizde nar hasadı 2,5 ay sürecek." dedi.

Ergezer, çiftçilerin şu an ürettiği ürünlerde kalite ve verimi yakaladıklarını, ihracata mutlaka teşvik vermesi gerektiğini sözlerine ekledi.

