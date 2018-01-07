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Tartıştığı 79 yaşındaki eşini nacakla öldürdü

- Bilecik'in Bozüyük ilçesinde eşi tarafından nacakla başına vurulan kadın hayatını kaybetti - Emniyete giden 81 yaşındaki zanlı, cinayeti itiraf ederek teslim oldu

Tartıştığı 79 yaşındaki eşini nacakla öldürdü

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde eşi tarafından nacakla başına vurulan 79 yaşındaki kadın öldü.

Alınan bilgiye göre, Çarşı Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde yaşayan M.F. (81), eşi Zeynep F. (79) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

M.F, tartışma sırasında evdeki nacakla eşi Zeynep F'nin başına vurarak öldürdü.

Cinayetin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden M.F, eşini öldürdüğünü itiraf ederek teslim oldu.

Eve giden ekipler, yaşlı kadının cansız bedeniyle karşılaştı.

Savcısının incelemesinin ardından kadının cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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