Tartıştığı damadını bıçaklayarak öldürdü

ÇORUM (AA) - Çorum'da bir kişi tartıştığı damadını bıçaklayarak öldürldü.

Aralarında ailevi meselelerden dolayı sorun bulunduğu iddia edilen 26 yaşındaki Oktay Gers ile Nakliyeciler Sitesi'nde karşılaştığı kayınpederi H.D. (53) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzere damat ile kayınpeder kavga etmeye başladı. Olayda, damadı Gers'i göğüs bölgesinden bıçaklayan H.D. de bıçakla kolunda yaralandı. Bu sırada kavgayı ayırmak istediği iddia edilen Bilal Sarı da sopayla darbedildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Gers, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



