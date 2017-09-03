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Tartıştığı kadını yaralayıp intihar etti

AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir kişi tartıştığı kadını yaralayıp intihar etti.Alınan bilgiye göre, ilçede yerel bir haber sitesinde çalışan 60 yaşındaki Muhammet G, Aydoğdu Mahallesi Koca Cami Caddesi'nde Z.D. adlı kadınla...

Tartıştığı kadını yaralayıp intihar etti

AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir kişi tartıştığı kadını yaralayıp intihar etti.

Alınan bilgiye göre, ilçede yerel bir haber sitesinde çalışan 60 yaşındaki Muhammet G, Aydoğdu Mahallesi Koca Cami Caddesi'nde Z.D. adlı kadınla (49) tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Muhammet G, yanında getirdiği silahla Z.D'ye ateş ederek yaraladı. Gürkan daha sonra aynı silahla intihar etti.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi.

Ağır yaralanan Z.D. ve Muhammet G, Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Muhammet G, müdaheleye rağmen kurtarılamadı. Aydın Devlet Hastanesine sevk edilen Z.D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Bu arada Muhammet G'nin Z.D. ile bir süre birlikte yaşadığı iddia edildi.

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Anahtar Kelimeler:
IntiharMuhammet GürkanNazilli
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