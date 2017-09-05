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Tartıştığı kişiyi ve köpeğini av tüfeğiyle yaraladı

KARABÜK (AA) - Karabük'te bir kişi, tartıştığı şahsı ve onun köpeğini av tüfeğiyle yaraladı.Alınan bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi'nde oturan M.Ş. (80), evinin karşısında köpeğini dolaştıran Mustafa T'yi (56) uyardı. İkili...

Tartıştığı kişiyi ve köpeğini av tüfeğiyle yaraladı

KARABÜK (AA) - Karabük'te bir kişi, tartıştığı şahsı ve onun köpeğini av tüfeğiyle yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi'nde oturan M.Ş. (80), evinin karşısında köpeğini dolaştıran Mustafa T'yi (56) uyardı. İkili arasında tartışmanın büyümesi üzerine M.Ş., evinden getirdiği av tüfeğiyle Mustafa T'ye ve köpeğine ateş etti.

Yaralanan Mustafa T, çevredilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı köpek, Karabük Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından tedavi altına alındı.

M.Ş. gözaltına alındı.

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