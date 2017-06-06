Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape KELEBEK TUZLA Adnan Tekçe Spor Toto 3. Lig
Festivallerin en iyileri İstanbul Modern'de
İstanbul bu hafta filme doyacak
  AR-GE mühendisi yetiştiriyorlar
  Ar-Ge mühendisi yetiştiriyorlar
Kadınlara “en tatlı“ iş sahası
Kadınlara “en tatlı“ iş sahası
İSO 500'e 69 yeni şirket girdi
İSO 500'e 69 yeni şirket...
Yeni ürünlerini tanıttı
Yeni ürünlerini tanıttı

Tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdüğü iddiası

SİNOP (AA) - Sinop'ta bir kadın eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Bektaşağa köyünde Necip Yeşilbaş (27) ile eşi Şengül Yeşilbaş (27) arasında bilinmeyen bir nedenle...

Tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdüğü iddiası

SİNOP (AA) - Sinop'ta bir kadın ini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Bektaşağa köyünde Necip Yeşilbaş (27) ile eşi Şengül Yeşilbaş (27) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Şengül Yeşilbaş eşi Necip Yeşilbaş'ı vücudunun değişik yerlerinden bıçakladı.

Ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Necip Yeşilbaş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şengül Yeşilbaş, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
CinayetSinop
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5