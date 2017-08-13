Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam süper lig adana dünya
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı
Engellilere ithal araç kolaylığı
Engelliye araç kolaylığı
MESS Genel Sekreteri oldu
MESS Genel Sekreteri oldu

Tartıştığı kocasını öldürdüğü iddiası

AKSARAY (AA) - Aksaray'da bir kadın, tartıştığı kocasını silahla başından vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.İddiaya göre, Bahçeli Mahallesi'ndeki Koçyiğit Apartmanının 1'inci katında ikamet eden T. A. ile kocası...

Tartıştığı kocasını öldürdüğü iddiası

AKSARAY (AA) - Aksaray'da bir kadın, tartıştığı kocasını silahla başından vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

İddiaya göre, Bahçeli Mahallesi'ndeki Koçyiğit Apartmanının 1'inci katında ikamet eden T. A. ile kocası Ferhat A. (32) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T. A. evde bulunan tabancayla kocasını başından vurdu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ferhat A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

T.A. gözaltına alındı.

Çiftin, 6 yaşında bir kız çocuğunun olduğu öğrenildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AksarayCinayetTartıştığı Kocasını öldürdü
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5