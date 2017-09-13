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Tartıştığı komşusunu pompalı tüfekle ağır yaraladı

- Eyüp'te çıkan kavgada, komşusunu pompalı tüfekle yaraladığı iddiasıyla 15 yaşındaki çocuk gözaltına alındı - Olay anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi

Tartıştığı komşusunu pompalı tüfekle ağır yaraladı

İSTANBUL (AA) - Eyüp'te 15 yaşındaki çocuk, tartıştığı komşusunu pompalı tüfekle ağır yaraladığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Deftardar Mahallesi Cebecibaşı Caddesi'nde oturan Engin Güler (34), iddiaya göre, Muhtar Asım Nuryüz Sokak'ta bulunan, M.Ç'ye ait kahvehanenin önündeki çöp tenekesini tekmeledi.

Bunun üzerine, dışarı çıkan M.Ç, daha önce annesini evinden çıkardığı için husumet yaşadığı Güler ile tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda, M.Ç'nin oğlu K.Ç. (15), iş yerinden aldığı pompalı tüfekle Güler'i kovalamaya başladı. K.Ç. sokağın başında bulunan bir kasapta sıkıştırdığı Güler'e ateş etti. Ağır yaralanan Güler, olay yerine gelen ambulansla Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Güler'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

K.Ç, olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

Bu arada, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


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