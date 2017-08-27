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Tartıştığı kuzenini öldürdü

- Kahramanmaraş'ta tartıştığı dayısının oğlunu av tüfeği ile öldüren kişi tutuklandı

Tartıştığı kuzenini öldürdü

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta tartıştığı dayısının oğlunu av tüfeğiyle öldüren kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Merkez Dulkadiroğlu İlçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde Hacı Ali D. (31), dayısının oğlu Ramazan Kekeç (29) ile karşılaştı.

Aralarında husumet olan ikili tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hacı Ali D. av tüfeğiyle ateş ederek Kekeç'i yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay mahaline çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Kekeç, 112 sağlık ekiplerince Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Kekeç, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu polisleri ise yürüttükleri incelemede şüpheli Hacı Ali D'yi ikametinde suç aleti av tüfeği ile yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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