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Tartıştığı ramazan davulcusunu öldürdü

- Şanlıurfa'da madde bağımlısı olduğu iddia edilen gencin bıçakladığı ramazan davulcusu yaşamını yitirdi

Tartıştığı ramazan davulcusunu öldürdü

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da tartıştığı gencin bıçakla ağır yaraladığı ramazan davulcusu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkez Eyyübiye ilçesinin Topdağı Mahallesi'nde ikamet eden ve geçimini davulculuk yaparak sağlayan Ömer Çiçek (33) henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle madde bağımlısı olduğu iddia edilen İ.Ç. (17) ile tartıştı.

Çiçek, kısa sürede büyüyen tartışmada İ.Ç tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı.

Ağır yaralanan Çiçek, çevredeki vatandaşların yardımıyla özel araçla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanedeki müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Çiçek'in cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

İ.Ç'nin ise olayın ardından kaçtığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
BıçaklamaEyyübiyeRamazan Davulcusuşanlıurfa
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